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Муж Свитолиной рассказал о планах на свои пятые Олимпийские игры

30 мая 2024 12:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Муж Свитолиной рассказал о планах на свои пятые Олимпийские игры
Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной француз Гаэль Монфис поедет на свои пятые Олимпийские игры. На этот раз их принимает родина теннисиста.

Монфис в интервью ITF рассказа о своей подготовке и планах на Олимпиаду в Париже.

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Гаэль Монфис
Гаэль Монфис. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Монфис на Олимпийских играх-2008 в Пекине и на ОИ-2016 в Рио-Де-Жанейро дошел к четвертьфиналам, что стало лучшим его результатом на Олимпиадах.

Монфис о планах на Олимпийские игры

Гаэль рассказал, что для него выступления на ОИ-2024 станет большой привилегией, поскольку это его пятая Олимпиада и четвертая, где он выступит. В 2012-м году в Лондоне француз планировал сыграть, но получил травму.

Монфис подчеркнул, что не так много игроков могут похвастаться участием в пяти Олимпиадах, что делает предстоящий турнир для него особенным.

Также Гаэль отметил, что Олимпийские игры не проводились во Франции уже 100 лет.

"Это уникальная возможность, которая выпадает раз в столетие. Играть на кортах Ролан Гаррос до двух выигранных сетов — это нечто особенное. Я поставил себе цель выступить на Олимпиаде в Париже-2024 и теперь, будучи почти у цели, просто скрещиваю пальцы", — сказал Монфис.

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Олимпийские игры
Элина Свитолина
Теннис
Олимпиада-2024
Гаэль Монфис

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