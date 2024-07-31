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Не дає бити рекорди — олімпійці почали скаржитися на веганську їжу в Парижі

31 липня 2024 06:40
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Рослинна їжа на Олімпіаді 2024 в Парижі не сприяє світовим рекордам — спортсмени
Їдальня в Олімпійському поселенні. Фото: archysport.com
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

В Олімпійському поселенні, скаржаться деякі спортсмени, недостатньо смаженого на грилі м’яса та яєць. Водночас дослідження Nutrition and Running High Mileage Study показало, що 44,4% бігунів на витривалість дотримуються всеїдної дієти, 34,7% — веганської, 20,9% — вегетаріанської.

Про це написав NY Post.

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Також повідомлялося, що чоловіки та жінки — всеїдні бігуни мають кращий середній час порівняно з їхніми колегами — веганами та вегетаріанцями.

Повільніше плавання

Австралійська плавчиня Аріарн Тітмус, яка виграла золото на дистанції 400 метрів вільним стилем, пояснила, що показала повільніший час, ніж вона очікувала, частково через олімпійську кухню.

"Вона точно не створена для високої продуктивності",— зазначила вона.

Ветерани критикують

"Відсутність світових рекордів зводиться до всього цього екологічного, вуглецевого сліду, веганського менталітету, а не до високих результатів", — сказав Джеймс Магнуссен, який востаннє виграв бронзову медаль у плаванні для Австралії у 2016 році.

"Усейн Болт, Майкл Фелпс, Роджер Федерер — ніхто з цих хлопців не сидить на веганській дієті", — додав він.

Нагадаємо, "Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця. 

"Реал" погодився на продаж Луніна — українцем зацікавився топовий клуб.

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Бражко та ще два гравці збірної України можуть перейти до одного і того ж клубу.

рекорд Олімпіада-2024 їжа спортсмени вегетаріанські страви

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