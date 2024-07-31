Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Олимпиада 2024 arrow Не дает бить рекорды — олимпийцы начали жаловаться на веганскую еду в Париже arrow

Не дает бить рекорды — олимпийцы начали жаловаться на веганскую еду в Париже

31 июля 2024 06:40
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Растительная еда на Олимпиаде 2024 года в Париже не способствует мировым рекордам — спортсмены
Столовая в Олимпийской деревне. Фото: archysport.com
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

В Олимпийской деревне, жалуются некоторые спортсмены, недостаточно жаренного на гриле мяса и яиц. В то же время исследование Nutrition and Running High Mileage Study показало, что 44,4% бегунов на выносливость соблюдают всеядную диету, 34,7% — веганскую, 20,9% — вегетарианскую.

Об этом написал NY Post.

Читайте также:

Также сообщалось, что у мужчин и женщин — всеядных бегунов лучшее среднее время по сравнению с их коллегами — веганами и вегетарианцами.

Медленное плавание

Австралийская пловчиха Ариарн Титмус, выигравшая золото на дистанции 400 метров вольным стилем, объяснила, что показала более медленное время, чем она ожидала, частично из-за олимпийской кухни.

"Она точно не создана для высокой продуктивности", — отметила она.

Ветераны критикуют

"Отсутствие мировых рекордов сводится ко всему этому экологическому, углеродному следу, веганскому менталитету, а не к высоким результатам", — сказал Джеймс Магнуссен, который в последний раз выиграл бронзовую медаль в плавании для Австралии в 2016 году.

"Усейн Болт, Майкл Фелпс, Роджер Федерер — никто из этих парней не сидит на веганской диете", — добавил он.

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

рекорд Олимпиада-2024 еда спортсмены вегетарианские блюда

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом