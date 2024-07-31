Растительная еда на Олимпиаде 2024 года в Париже не способствует мировым рекордам — спортсмены

Столовая в Олимпийской деревне. Фото: archysport.com

В Олимпийской деревне, жалуются некоторые спортсмены, недостаточно жаренного на гриле мяса и яиц. В то же время исследование Nutrition and Running High Mileage Study показало, что 44,4% бегунов на выносливость соблюдают всеядную диету, 34,7% — веганскую, 20,9% — вегетарианскую.

Об этом написал NY Post.

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Также сообщалось, что у мужчин и женщин — всеядных бегунов лучшее среднее время по сравнению с их коллегами — веганами и вегетарианцами.

Медленное плавание

Австралийская пловчиха Ариарн Титмус, выигравшая золото на дистанции 400 метров вольным стилем, объяснила, что показала более медленное время, чем она ожидала, частично из-за олимпийской кухни.

"Она точно не создана для высокой продуктивности", — отметила она.

Ветераны критикуют

"Отсутствие мировых рекордов сводится ко всему этому экологическому, углеродному следу, веганскому менталитету, а не к высоким результатам", — сказал Джеймс Магнуссен, который в последний раз выиграл бронзовую медаль в плавании для Австралии в 2016 году.

"Усейн Болт, Майкл Фелпс, Роджер Федерер — никто из этих парней не сидит на веганской диете", — добавил он.

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