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Ротань розповів про заявку збірної України на Олімпіаду-2024

4 червня 2024 17:42
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Руслан Ротань поділився, хто увійде у заявку збірної України на Олімпіаду-2024
Руслан Ротань. Фото: Footboom
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань прокоментував підготовку команди до Олімпійських ігор. За його словами, ще до кінця не відомо, хто потрапить у заяву на Олімпіаду-2024.

Про це повідомляє УАФ.

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Ротань розповів про заявку на Олімпіаду-2024

Руслан Ротань заявив, що в команді поки не розуміють, кого відпустять на Олімпіаду, а кого — ні. 

"Ми ще не розуміємо, хто з гравців поїде на Олімпіаду, кого відпустять. Це стане відомо саме після змагань у Франції. Тоді ми й оголосимо остаточний склад на олімпійський турнір. Будуть ще дебати, але дуже хотілося б, щоб наша олімпійська збірна була представлена найсильнішим складом", — поділився Ротань.

Крім цього він розповів, що вже встиг провести розмову із Сергієм Ребровим, адже у списку на Ігри є Сікан та Ярмолюк.

"Вони є також і в резервному списку національної команди і, можливо, будуть довикликані туди. У нашому ж таборі наразі є 26 футболістів, які повинні будуть грати поєдинки через три дні на четвертий. Ми це врахували й тому не плануємо великих навантажень на тренуваннях", — каже він.

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Україна
Олімпійські ігри
Олімпійська збірна України
Руслан Ротань
Олімпіада-2024

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