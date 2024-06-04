Руслан Ротань поділився, хто увійде у заявку збірної України на Олімпіаду-2024

Руслан Ротань. Фото: Footboom

Головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань прокоментував підготовку команди до Олімпійських ігор. За його словами, ще до кінця не відомо, хто потрапить у заяву на Олімпіаду-2024.

Про це повідомляє УАФ.

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Руслан Ротань заявив, що в команді поки не розуміють, кого відпустять на Олімпіаду, а кого — ні.

"Ми ще не розуміємо, хто з гравців поїде на Олімпіаду, кого відпустять. Це стане відомо саме після змагань у Франції. Тоді ми й оголосимо остаточний склад на олімпійський турнір. Будуть ще дебати, але дуже хотілося б, щоб наша олімпійська збірна була представлена найсильнішим складом", — поділився Ротань.

Крім цього він розповів, що вже встиг провести розмову із Сергієм Ребровим, адже у списку на Ігри є Сікан та Ярмолюк.

"Вони є також і в резервному списку національної команди і, можливо, будуть довикликані туди. У нашому ж таборі наразі є 26 футболістів, які повинні будуть грати поєдинки через три дні на четвертий. Ми це врахували й тому не плануємо великих навантажень на тренуваннях", — каже він.

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