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Ротань рассказал о заявке сборной Украины на Олимпиаду-2024

4 июня 2024 17:42
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Руслан Ротань поделился, кто войдет в заявку сборной Украины на Олимпиаду-2024
Руслан Ротань. Фото: Footboom
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер олимпийской сборной Руслан Ротань прокомментировал подготовку команды к Олимпийским играм. По его словам, еще до конца неизвестно, кто попадет в заявление на Олимпиаду-2024.

Об этом сообщает УАФ.

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Руслан Ротань заявил, что в команде пока не понимают, кого отпустят на Олимпиаду, а кого нет.

"Мы еще не понимаем, кто из игроков поедет на Олимпиаду, кого отпустят. Это станет известно именно после соревнований во Франции. Тогда мы и объявим окончательный состав на олимпийский турнир. Будут еще дебаты, но очень хотелось бы, чтобы наша олимпийская сборная была представлена сильнейшим составом", — поделился Ротань.

Кроме этого, он рассказал, что уже успел провести разговор с Сергеем Ребровым, ведь в списке на игры есть Сикан и Ярмолюк.

"Они есть также и в резервном списке национальной команды и, возможно, будут вызваны туда. В нашем же лагере есть 26 футболистов, которые должны будут играть поединки через три дня на четвертый. Мы это учли и поэтому не планируем больших нагрузок на тренировках", — говорит он.

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Украина
Олимпийские игры
Олимпийская сборная Украины
Руслан Ротань
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