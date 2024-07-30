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Спокуси Парижа — бразильську плавчиню вигнали з Олімпіади через порушення режиму

30 липня 2024 19:40
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Черговий скандал на Олімпіаді 2024 — бразильську плавчиню вигнали з команди
Ана Кароліни Вієйра. Фото: Instagram
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Для бразильської плавчині Ани Кароліни Вієйра Олімпійські ігри закінчилися. Її відправили додому після того, як спортсменка без дозволу втекла з табору своєї збірної, щоб поїхати на вечірку в Париж зі своїм хлопцем.

Про це повідомила Daily Mail.

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Вієйра несанкціоновано вирушила в місто зі своїм хлопцем, колегою-плавцем Габріелем Сантушем, після того, як Бразилія вилетіла з естафети 4х100 метрів вільним стилем.

Представники Олімпійського комітету Бразилії (ОКБ) вказали їй на неприпустимість такої поведінки, плавчиня образила їх. ОКБ назвав її реакцію "нешанобливим та агресивним викликом". Але її партнер Сантуш на відміну від дівчини перепросив за порушення правил.

 

Спокуси Парижу — бразильську плавчиню вигнали з Олімпіади через порушення режиму - фото 1
Ана Кароліни Вієйра з Габріелем Сантушем. Фото: Instagram

Як покарали спортсменів

"Бразильська конфедерація водних видів спорту вирішила покарати двох спортсменів за те, що вони залишили Олімпійське поселення без дозволу. Крім цього, спортсменка Ана Кароліна в нешанобливій та агресивній формі оскаржила технічне рішення, прийняте комітетом збірної Бразилії з плавання. Габріеля Сантуша покарали попередженням, а Ану Кароліну Вієйра виключили зі складу делегації. Вона негайно повернеться до Бразилії", — йдеться у заяві.

 

Спокуси Парижу — бразильську плавчиню вигнали з Олімпіади через порушення режиму - фото 2
Фото: Instagram

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