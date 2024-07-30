Очередной скандал на Олимпиаде 2024 — бразильскую пловчиху выгнали из команды

Соблазны Парижа — бразильскую пловчиху выгнали с Олимпиады из-за нарушения режима
Для бразильской пловчихи Анны Каролины Виейра Олимпийские игры закончились. Ее отправили домой после того, как спортсменка без разрешения сбежала из лагеря своей сборной, чтобы уехать на вечеринку в Париж со своим парнем.
Об этом сообщила Daily Mail.
Виейра несанкционированно отправилась в город со своим парнем, коллегой-пловцом Габриэлем Сантушем, после того, как Бразилия вылетела из эстафеты 4х100 метров вольным стилем.
Представители Олимпийского комитета Бразилии (ОКБ) указали ей на недопустимость такого поведения, а в ответ пловчиха оскорбила их. ОКБ назвал ее реакцию "неуважительным и агрессивным вызовом". Но ее партнер Сантуш в отличие от девушки извинился за нарушение правил.
Как наказали спортсменов
"Бразильская конфедерация водных видов спорта решила наказать двух спортсменов за то, что они оставили Олимпийское поселение без разрешения. Кроме этого, спортсменка Ана Каролина в непочтительной и агрессивной форме обжаловала техническое решение, принятое комитетом сборной Бразилии по плаванию. Габриэля Сантуша наказали предупреждением, Ану Каролину Виейра исключили из состава делегации. Она немедленно вернется в Бразилию", — говорится в заявлении.
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