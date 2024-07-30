Очередной скандал на Олимпиаде 2024 — бразильскую пловчиху выгнали из команды

Ана Каролины Виейра. Фото: Instagram

Для бразильской пловчихи Анны Каролины Виейра Олимпийские игры закончились. Ее отправили домой после того, как спортсменка без разрешения сбежала из лагеря своей сборной, чтобы уехать на вечеринку в Париж со своим парнем.

Об этом сообщила Daily Mail.

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Виейра несанкционированно отправилась в город со своим парнем, коллегой-пловцом Габриэлем Сантушем, после того, как Бразилия вылетела из эстафеты 4х100 метров вольным стилем.

Представители Олимпийского комитета Бразилии (ОКБ) указали ей на недопустимость такого поведения, а в ответ пловчиха оскорбила их. ОКБ назвал ее реакцию "неуважительным и агрессивным вызовом". Но ее партнер Сантуш в отличие от девушки извинился за нарушение правил.

Ана Каролины Виейра с Габриэлем Сантушем. Фото: Instagram

Как наказали спортсменов

"Бразильская конфедерация водных видов спорта решила наказать двух спортсменов за то, что они оставили Олимпийское поселение без разрешения. Кроме этого, спортсменка Ана Каролина в непочтительной и агрессивной форме обжаловала техническое решение, принятое комитетом сборной Бразилии по плаванию. Габриэля Сантуша наказали предупреждением, Ану Каролину Виейра исключили из состава делегации. Она немедленно вернется в Бразилию", — говорится в заявлении.

Фото: Instagram

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