Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Олимпиада 2024 arrow Соблазны Парижа — бразильскую пловчиху выгнали с Олимпиады из-за нарушения режима arrow

Соблазны Парижа — бразильскую пловчиху выгнали с Олимпиады из-за нарушения режима

30 июля 2024 19:40
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Очередной скандал на Олимпиаде 2024 — бразильскую пловчиху выгнали из команды
Ана Каролины Виейра. Фото: Instagram
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Для бразильской пловчихи Анны Каролины Виейра Олимпийские игры закончились. Ее отправили домой после того, как спортсменка без разрешения сбежала из лагеря своей сборной, чтобы уехать на вечеринку в Париж со своим парнем.

Об этом сообщила Daily Mail.

Читайте также:

Виейра несанкционированно отправилась в город со своим парнем, коллегой-пловцом Габриэлем Сантушем, после того, как Бразилия вылетела из эстафеты 4х100 метров вольным стилем.

Представители Олимпийского комитета Бразилии (ОКБ) указали ей на недопустимость такого поведения, а в ответ пловчиха оскорбила их. ОКБ назвал ее реакцию "неуважительным и агрессивным вызовом". Но ее партнер Сантуш в отличие от девушки извинился за нарушение правил.

 

Соблазн Парижа — бразильскую пловчиху выгнали из Олимпиады из-за нарушения режима - фото 1
Ана Каролины Виейра с Габриэлем Сантушем. Фото: Instagram

Как наказали спортсменов

"Бразильская конфедерация водных видов спорта решила наказать двух спортсменов за то, что они оставили Олимпийское поселение без разрешения. Кроме этого, спортсменка Ана Каролина в непочтительной и агрессивной форме обжаловала техническое решение, принятое комитетом сборной Бразилии по плаванию. Габриэля Сантуша наказали предупреждением, Ану Каролину Виейра исключили из состава делегации. Она немедленно вернется в Бразилию", — говорится в заявлении.

 

Соблазн Парижа — бразильскую пловчиху выгнали из Олимпиады из-за нарушения режима - фото 2
Фото: Instagram

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

скандал спорт Бразилия Олимпиада-2024 плавание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом