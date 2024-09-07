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Трусов і Назаренко здобули на Паралімпіаді-2024 ще дві золоті медалі для України

7 вересня 2024 20:31
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Олександр Назаренко та Андрій Трусов здобули ще дві золоті медалі для України на Паралімпіаді
Дзюдоїст Олександр Назаренко. Фото: Reuters
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 7 вересня, дзюдоїст Олександр Назаренко та плавець Андрій Трусов здобули для України ще дві золоті медалі на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Один з них встановив європейський рекорд.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

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Золота медаль Назаренка

Україна здобула п'яту медаль на Паралімпіаді-2024 в дзюдо. Олександр Назаренко, виступаючи у ваговій категорії до 90 кг (клас J2), виборов "золото".

38-річний спортсмен переміг трьох суперників на шляху до фіналу: італійця Сімоне Канніццаро (іппон, 11:0) та узбекистанця Давурхона Кароматова (іппон, 10:0).

У фіналі Назаренко змагався з французом Еліосом Латшуманаєю, чинним бронзовим призером Паралімпіади.

Дзюдоїст здобув перемогу 1:0 завдяки кидку ваза-арі на першій хвилині поєдинку, незважаючи на два попередження за пасивність. Це його перше паралімпійське "золото".

Золота нагорода Трусова 

Андрій Трусов здобув своє друге "золото" Паралімпіади-2024, перемігши у фіналі 50 м батерфляєм (клас S7) з європейським рекордом — 28.75 секунди.

Він випередив колумбійця Карлоса Серрано Сарате на 0.33 секунди. 

Це п'ята медаль Трусова на Іграх у Парижі.

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Плавець Андрій Трусов. Фото: Reuters

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спорт Паралімпійські ігри Андрій Трусов Олександр Назаренко Дзюдо плавання Паралімпійські ігри 2024

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