Александр Назаренко и Андрей Трусов получили еще две золотые медали для Украины на Паралимпиаде

Трусов и Назаренко завоевали на Паралимпиаде-2024 еще две золотые медали для Украины
В субботу, 7 сентября, дзюдоист Александр Назаренко и пловец Андрей Трусов завоевали для Украины еще две золотые медали на Паралимпиаде-2024 в Париже. Один из них установил европейский рекорд.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Золотая медаль Назаренко
Украина завоевала пятую медаль на Паралимпиаде-2024 в дзюдо. Александр Назаренко, выступая в весовой категории до 90 кг (класс J2), завоевал "золото".
38-летний спортсмен победил трех соперников на пути к финалу: итальянца Симона Канницццаро (иппон, 11:0) и узбекистанца Давурхона Кароматова (иппон, 10:0).
В финале Назаренко соперничал с французом Элиосом Латшуманаей, действующим бронзовым призером Паралимпиады.
Дзюдоист одержал победу 1:0 благодаря броску ваза-ари на первой минуте поединка, несмотря на два предупреждения за пассивность. Это его первое паралимпийское "золото".
Золотая награда Трусова
Андрей Трусов получил свое второе "золото" Паралимпиады-2024, победив в финале 50 м баттерфляем (класс S7) с европейским рекордом — 28.75 секунды.
Он опередил колумбийца Карлоса Серрано Сарате на 0:33 секунды.
Это пятая медаль Трусова на Играх в Париже.
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