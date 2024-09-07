Александр Назаренко и Андрей Трусов получили еще две золотые медали для Украины на Паралимпиаде

Дзюдоист Александр Назаренко. Фото: Reuters

В субботу, 7 сентября, дзюдоист Александр Назаренко и пловец Андрей Трусов завоевали для Украины еще две золотые медали на Паралимпиаде-2024 в Париже. Один из них установил европейский рекорд.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

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Золотая медаль Назаренко

Украина завоевала пятую медаль на Паралимпиаде-2024 в дзюдо. Александр Назаренко, выступая в весовой категории до 90 кг (класс J2), завоевал "золото".

38-летний спортсмен победил трех соперников на пути к финалу: итальянца Симона Канницццаро (иппон, 11:0) и узбекистанца Давурхона Кароматова (иппон, 10:0).

В финале Назаренко соперничал с французом Элиосом Латшуманаей, действующим бронзовым призером Паралимпиады.

Дзюдоист одержал победу 1:0 благодаря броску ваза-ари на первой минуте поединка, несмотря на два предупреждения за пассивность. Это его первое паралимпийское "золото".

Золотая награда Трусова

Андрей Трусов получил свое второе "золото" Паралимпиады-2024, победив в финале 50 м баттерфляем (класс S7) с европейским рекордом — 28.75 секунды.

Он опередил колумбийца Карлоса Серрано Сарате на 0:33 секунды.

Это пятая медаль Трусова на Играх в Париже.

Пловец Андрей Трусов. Фото: Reuters

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