У Франції чеченець готував масове вбивство людей на Олімпійських іграх
У Франції поліція запобігла теракту на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Терористом виявився уродженець Чечні, Російської Федерації.
Поліції вдалося затримати 18-річного парубка під час підготовки теракту. Сам молодик хотів стати мучеником, повідомив сайт Міністерства внутрішніх справ Франції.
Який теракт готували у Франції
За інформацією МВС Франції, у Сент-Етьєні затриманий планував теракти під час одного із футбольних матчів олімпійського турніру.
Спецслужби з'ясували, що молодик мав зв'язки з Ісламською державою і хотів під час футбольного матчу влаштувати масове вбивство глядачів та поліцейських.
Також затриманий розумів, що йому не вижити під час виконання теракту й планував стати смертником.
Для французької поліції та спецслужб це не перший затриманий ісламський терорист, який готував акцію на Олімпійських іграх-2024. Наразі організувати безпеку турніру намагаються не лише Франція, а й інші країни Західної Європи, які направили своїх силовиків до Парижа.
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