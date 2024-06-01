У Франції чеченець готував масове вбивство людей на Олімпійських іграх

Стадіон "Сент-Етьєна", де готували теракт. Фото: tl7.fr

У Франції поліція запобігла теракту на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Терористом виявився уродженець Чечні, Російської Федерації.

Поліції вдалося затримати 18-річного парубка під час підготовки теракту. Сам молодик хотів стати мучеником, повідомив сайт Міністерства внутрішніх справ Франції.

Читайте також:

На цьому стадіоні "Сент-Етьєна" мав статися теракт. Фото: Ліга 1

Який теракт готували у Франції

За інформацією МВС Франції, у Сент-Етьєні затриманий планував теракти під час одного із футбольних матчів олімпійського турніру.

Спецслужби з'ясували, що молодик мав зв'язки з Ісламською державою і хотів під час футбольного матчу влаштувати масове вбивство глядачів та поліцейських.

Також затриманий розумів, що йому не вижити під час виконання теракту й планував стати смертником.

Для французької поліції та спецслужб це не перший затриманий ісламський терорист, який готував акцію на Олімпійських іграх-2024. Наразі організувати безпеку турніру намагаються не лише Франція, а й інші країни Західної Європи, які направили своїх силовиків до Парижа.

Нагадаємо, Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу — про що йдеться.

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024.

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди.

"Карпати" можуть підписати колишнього гравця збірної України.