Во Франции чеченец готовил массовое убийство людей на Олимпийских играх
Во Франции полиция предотвратила теракт на Олимпийских играх-2024 в Париже. Террористом оказался уроженец Чечни, Российской Федерации.
Полиции удалось задержать 18-летнего парня во время подготовки теракта. Сам молодой человек хотел стать мучеником, сообщил сайт Министерства внутренних дел Франции.
Какой теракт готовили во Франции
По информации МВД Франции, в Сент-Этьене задержанный планировал теракты во время одного из футбольных матчей олимпийского турнира.
Спецслужбы выяснили, что молодой человек имел связи с Исламским государством и хотел во время футбольного матча устроить массовое убийство зрителей и полицейских.
Также задержанный понимал, что ему не выжить во время выполнения теракта и планировал стать смертником.
Для французской полиции и спецслужб это не первый задержанный исламский террорист, готовивший акцию на Олимпийских играх-2024. Сейчас организовать безопасность турнира пытаются не только Франция, но и другие страны Западной Европы, направившие своих силовиков в Париж.
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