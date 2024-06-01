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Во Франции чеченец готовил массовое убийство людей на Олимпийских играх

1 июня 2024 12:37
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Агабекян Карен
редактор
Во Франции чеченец готовил массовое убийство людей на Олимпийских играх
Стадион "Сент-Этьена", где готовили теракт. Фото: tl7.fr
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во Франции полиция предотвратила теракт на Олимпийских играх-2024 в Париже. Террористом оказался уроженец Чечни, Российской Федерации.

Полиции удалось задержать 18-летнего парня во время подготовки теракта. Сам молодой человек хотел стать мучеником, сообщил сайт Министерства внутренних дел Франции.

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На этом стадионе "Сент-Этьена" должен был случиться терракт. Фото: Лига 1

Какой теракт готовили во Франции

По информации МВД Франции, в Сент-Этьене задержанный планировал теракты во время одного из футбольных матчей олимпийского турнира.

Спецслужбы выяснили, что молодой человек имел связи с Исламским государством и хотел во время футбольного матча устроить массовое убийство зрителей и полицейских.

Также задержанный понимал, что ему не выжить во время выполнения теракта и планировал стать смертником.

Для французской полиции и спецслужб это не первый задержанный исламский террорист, готовивший акцию на Олимпийских играх-2024. Сейчас организовать безопасность турнира пытаются не только Франция, но и другие страны Западной Европы, направившие своих силовиков в Париж.

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024. 

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца. 

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды.

"Карпаты" могут подписать бывшего игрока сборной Украины.

Исламское государство
Олимпийские игры
футбол
террористы
Париж-2024
Олимпиада-2024
теракт

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