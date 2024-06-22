Казбекова та Ткач представлять Україну в скелелазінні на Олімпіаді в Парижі

Вперше в історії українці пробились на Олімпійські ігри в скелелазінні
Україна вперше буде представлена на Олімпійських іграх у скелелазінні. В Парижі національну збірну представлять Євгенія Казбекова та Ярослав Ткач.
Казбекова на Олімпіаді виступить у двоборстві (болдерин-трудність), а Ткач у швидкісному скелелазінні, повідомив Base of Ukrainian sports.
Історична подія для скелелазіння України
Казбекова взяла участь в олімпійській кваліфікаційній серії зі скелелазіння. На турнірі розігруються 12 олімпійських ліцензій.
Власників ліцензій визначали за сумою набраних балів на двох етапах. На першому з них українка була фіналісткою, а на другому вийшла у фінал.
Змагання не закінчились, але українка гарантувала місце в топ-6.
Зазначимо, що загалом у скелелазінні в жінок на Олімпійських іграх виступлять 20 скелелазів.
Завдяки виступу Казбекової Україна буде вперше представлена на Олімпійських іграх в цій дисципліні.
Другим на Олімпійські ігри вийшов Ткач. У Будапешті він дійшов до 1/8 фіналу, але на ОІ-2024 дозволила пройти його четверта позиція на етапі в Шанхаї.
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