Казбекова та Ткач представлять Україну в скелелазінні на Олімпіаді в Парижі

Євгенія Казбекова вийшла на Олімпійські ігри-2024. Фото: facebook.com/MCFUkraine

Україна вперше буде представлена на Олімпійських іграх у скелелазінні. В Парижі національну збірну представлять Євгенія Казбекова та Ярослав Ткач.

Казбекова на Олімпіаді виступить у двоборстві (болдерин-трудність), а Ткач у швидкісному скелелазінні, повідомив Base of Ukrainian sports.

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Казбекова взяла участь в олімпійській кваліфікаційній серії зі скелелазіння. На турнірі розігруються 12 олімпійських ліцензій.

Власників ліцензій визначали за сумою набраних балів на двох етапах. На першому з них українка була фіналісткою, а на другому вийшла у фінал.

Змагання не закінчились, але українка гарантувала місце в топ-6.

Зазначимо, що загалом у скелелазінні в жінок на Олімпійських іграх виступлять 20 скелелазів.

Завдяки виступу Казбекової Україна буде вперше представлена на Олімпійських іграх в цій дисципліні.

Другим на Олімпійські ігри вийшов Ткач. У Будапешті він дійшов до 1/8 фіналу, але на ОІ-2024 дозволила пройти його четверта позиція на етапі в Шанхаї.

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