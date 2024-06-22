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Вперше в історії українці пробились на Олімпійські ігри в скелелазінні

22 червня 2024 20:53
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Агабекян Карен
редактор
Казбекова та Ткач представлять Україну в скелелазінні на Олімпіаді в Парижі
Євгенія Казбекова вийшла на Олімпійські ігри-2024. Фото: facebook.com/MCFUkraine
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Україна вперше буде представлена на Олімпійських іграх у скелелазінні. В Парижі національну збірну представлять Євгенія Казбекова та Ярослав Ткач.

Казбекова на Олімпіаді виступить у двоборстві (болдерин-трудність), а Ткач у швидкісному скелелазінні, повідомив Base of Ukrainian sports.

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Казбекова взяла участь в олімпійській кваліфікаційній серії зі скелелазіння. На турнірі розігруються 12 олімпійських ліцензій.

Власників ліцензій визначали за сумою набраних балів на двох етапах. На першому з них українка була фіналісткою, а на другому вийшла у фінал.

Змагання не закінчились, але українка гарантувала місце в топ-6.

Зазначимо, що загалом у скелелазінні в жінок на Олімпійських іграх виступлять 20 скелелазів.

Завдяки виступу Казбекової Україна буде вперше представлена на Олімпійських іграх в цій дисципліні.

Другим на Олімпійські ігри вийшов Ткач. У Будапешті він дійшов до 1/8 фіналу, але на ОІ-2024 дозволила пройти його четверта позиція на етапі в Шанхаї.

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