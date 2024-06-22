Казбекова и Ткач представят Украину в скалолазании на Олимпиаде в Париже

Впервые в истории украинцы пробились на Олимпийские игры в скалолазании
Украина впервые будет представлена на Олимпийских играх в скалолазании. В Париже национальную сборную представят Евгения Казбекова и Ярослав Ткач.
Казбекова на Олимпиаде выступит в двоеборье (болдерин-трудность), а Ткач в скоростном скалолазании, сообщил Base of Ukrainian sports.
Историческое событие для скалолазания Украины
Казбекова приняла участие в олимпийской квалификационной серии по скалолазанию. На турнире разыгрываются 12 олимпийских лицензий.
Обладателей лицензий определяли по сумме набранных баллов на двух этапах. На первом из них украинка была финалисткой, а на втором вышла в финал.
Соревнования не закончились, но украинка гарантировала место в топ-6.
Отметим, что всего в скалолазании у женщин на Олимпийских играх выступят 20 скалолазов.
Благодаря выступлению Казбековой Украина впервые представлена на Олимпийских играх в этой дисциплине.
Вторым на Олимпийские игры вышел Ткач. В Будапеште он дошел до 1/8 финала, но на ОИ-2024 позволила пройти его четвертая позиция на этапе в Шанхае.
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