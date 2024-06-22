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Впервые в истории украинцы пробились на Олимпийские игры в скалолазании

22 июня 2024 20:53
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Агабекян Карен
редактор
Казбекова и Ткач представят Украину в скалолазании на Олимпиаде в Париже
Евгения Казбекова вышла на Олимпийские игры-2024. Фото: facebook.com/MCFUkraine
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украина впервые будет представлена на Олимпийских играх в скалолазании. В Париже национальную сборную представят Евгения Казбекова и Ярослав Ткач.

Казбекова на Олимпиаде выступит в двоеборье (болдерин-трудность), а Ткач в скоростном скалолазании, сообщил Base of Ukrainian sports.

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Казбекова приняла участие в олимпийской квалификационной серии по скалолазанию. На турнире разыгрываются 12 олимпийских лицензий.

Обладателей лицензий определяли по сумме набранных баллов на двух этапах. На первом из них украинка была финалисткой, а на втором вышла в финал.

Соревнования не закончились, но украинка гарантировала место в топ-6.

Отметим, что всего в скалолазании у женщин на Олимпийских играх выступят 20 скалолазов.

Благодаря выступлению Казбековой Украина впервые представлена на Олимпийских играх в этой дисциплине.

Вторым на Олимпийские игры вышел Ткач. В Будапеште он дошел до 1/8 финала, но на ОИ-2024 позволила пройти его четвертая позиция на этапе в Шанхае.

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Олимпийская сборная Украины
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