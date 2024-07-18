Олімпійська збірна України U-23 зіграла внічию з Парагваєм

Матч Україна — Парагвай. Фото: УАФ

Олімпійська збірна України U-23 продовжує готуватися до Ігор-2024 в Парижі. Команда Руслана Ротаня зіграла товариський матч проти Парагвая.

Україні не вдалося обіграти команду із Південної Америки, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олімпійська збірна України провела свій другий контрольний матч перед після нічиєї з Єгиптом (1:1).

Команда Ротаня знову зіграла внічию, але цього разу з рахунком 2:2.

Рахунок відкрила Україна на 35-й хвилині після удару Максима Хланя. Наприкінці першого тайму Парагвай пробивав пенальті, але Кирило Фесюн відбив удар з "точки".

На початку другого тайму парагвайці ще раз пробивали пенальті, і Фесюн вдруге врятував ворота.

Після двох невдалих пенальті Парагвай пропустив вдруге. За збірну України відзначився Олег Федор. Попри впевнену перевагу, команда Ротаня її втратила.

Наступний матч олімпійська збірна проведе 24 липня на ОІ-2024 проти Іраку.

Україна U-23 — Парагвай U-23 — 2:2

Голи: Хлань, 31, Федор, 83 — Парзаюк, 86, Марсело Фернандес, 89

Україна U-23: Фесюн, Мартинюк (Сич, 76), Таловєров (Павлюк, 67), Салюк, Крупський, Рубчинський (Сігеєв, 76), Михайленко, Криськів (Федор, 63), Хлань (Велетень, 76), Брагару (Очеретько, 63), Сікан (Краснопір, 63).

На 40-й хвилині Марсело Перес та на 51-й хвилині Марсело Фернандес не реалізували пенальті.

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