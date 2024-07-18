Олимпийская сборная Украины U-23 сыграла вничью с Парагваем

Матч Украина — Парагвай. Фото: УАФ

Олимпийская сборная Украины U-23 продолжает готовиться к Играм-2024 в Париже. Команда Руслана Ротаня сыграла товарищеский матч против Парагвая.

Украине не удалось обыграть команду из Южной Америки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Олимпийская сборная Украины провела свой второй контрольный матч перед ничьей с Египтом (1:1).

Команда Ротаня снова сыграла вничью, но на этот раз со счетом 2:2.

Счет открыла Украина на 35-й минуте после удара Максима Хланя. В конце первого тайма Парагвай пробивал пенальти, но Кирилл Фесюн отразил удар с "точки".

В начале второго тайма парагвайцы еще раз пробивали пенальти, и Фесюн во второй раз спас ворота.

После двух неудачных пенальти Парагвай пропустил во второй раз. За сборную Украины отличился Олег Федор. Несмотря на уверенное преимущество, команда Ротаня его растеряла.

Следующий матч олимпийская сборная проведет 24 июля на ОИ-2024 против Ирака.

Украина U-23 — Парагвай U-23 — 2:2

Голы: Хлань, 31, Федор, 83 — Парзаюк, 86, Марсело Фернандес, 89

Украина U-23: Фесюн, Мартынюк (Сыч, 76), Таловеров (Павлюк, 67), Салюк, Крупский, Рубчинский (Сигеев, 76), Михайленко, Крыськив (Федор, 63), Хлань (Великан, 76), Брагару (Очеретько, 63), Сикан (Краснопир, 63).

На 40-й минуте Марсело Перес и 51-й минуте Марсело Фернандес не реализовали пенальти.

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