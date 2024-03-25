Олімпійська збірна України програла Японії свій перший матч

Матч Японія — Україна. Фото: скриншот

Олімпійська збірна України U-23 провела перший товариський матч проти Японії U-23. Гра відбулася у японському місті Фукуока на стадіоні "Кітакюсю Стедіум".

Команда Руслана Ротаня поступилася з рахунком 0:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Японія — Україна

Збірна Японії з перших хвилин матчу показала, що не дасть Україні контролювати гру. Хазяї поля взяли м'яч під контроль і неспішно створювали моменти. У синьо-жовтих із цим були проблеми.

Японія виявилася настільки зіграною командою, що проблеми в України виникли навіть з тим, щоб забрати собі м'яч. При цьому команда Ротаня дивом пішла на перерву без пропущеного голу.

На початку другого тайму Японія забила. Після подачі кутового Секіне на ближній штанзі перевів м'яч головою на дальню стійку воріт, де від голови Сато той влетів у ворота.

На 76-й хвилині Японія подвоїла перевагу. Танака з лівого краю штрафного майданчика пробив під дальню штангу — 2:0.

Японія U-23 — Україна U-23 — 2:0

Голи: Сато, 48, Танака, 76

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