Олимпийская сборная Украины проиграла Японии свой первый матч
Олимпийская сборная Украины U-23 провела первый товарищеский матч против Японии U-23. Игра состоялась в японском городе Фукуока на стадионе "Китакюсю Стедиум".
Команда Руслана Ротаня уступила со счетом 0:2, сообщил портал Новини.LIVE.
Япония — Украина
Сборная Японии с первых минут матча показала, что не даст Украине контролировать игру. Хозяева поля взяли мяч под контроль и неспешно создавали моменты. У сине-желтых с этим были проблемы.
Япония оказалась настолько сыгранной командой, что проблемы у Украины возникли даже с тем, чтобы забрать себе мяч. При этом команда Ротаня чудом ушла на перерыв без пропущенного мяча.
В начале второго тайма Япония забила. После подачи углового Секине на ближней штанге перевел мяч головой на дальнюю стойку ворот, где от головы Сато тот влетел в ворота.
На 76-й минуте Япония удвоила преимущество. Танака с левого края штрафной пробил под дальнюю штангу — 2:0.
Япония U-23 — Украина U-23 — 2:0
Голы: Сато, 48, Танака, 76
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