Олімпійські герої України, які за 33 роки незалежності прославили нашу країну

Володимир Кличко із золотою медаллю Атланта-1996. Фото: Google

33 річниця незалежності України, і варто згадати спортсменів, які на літніх Олімпійських іграх робили все можливе, щоб підіймався синьо-жовтий прапор та звучав державний гімн. Саме вони десятиліттями робили так, щоб нашу країну впізнавали у всьому світі.

До річниці незалежності портал Новини.LIVE нагадає, хто кував успіх України всі ці роки.

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Олімпійські ігри завжди були джерелом натхнення та гордості для націй, і Україна не є винятком. За роки участі в літніх Іграх наші спортсмени неодноразово доводили світові, що вони здатні на справжні спортивні подвиги. Від першої незалежної олімпійської команди у 1996 році до сьогоднішніх зірок вітчизняного спорту, наші атлети здобули чимало медалей, встановивши нові рекорди та вписавши свої імена в історію.

Перші кроки незалежної України на Олімпіаді

Дебют України як незалежної держави на літніх Олімпійських іграх відбувся 1996 року в Атланті. Саме там почалась нова ера в історії українського спорту, яка принесла 23 медалі: 9 золотих, 2 срібні та 12 бронзових — найкращий результат за роки незалежності. Тоді наша команда стала дев’ятою в медальному заліку. Серед перших чемпіонів були гімнастка Лілія Подкопаєва, борець греко-римського стилю В'ячеслав Олійник, боксер Володимир Кличко та легендарна Інеса Кравець, які своїми перемогами заклали міцний фундамент для майбутніх тріумфів.

Згодом в Україні визначились види спорту, які постійно приносять медалі. За 33 роки спортивна гімнастика стала значущим джерелом нагород.

Подкопаєва виграла дві золоті та одну срібну медаль в Атланті, перемоги Валерія Гончарова та Юрія Нікітіна в Афінах-2004 та Олега Верняєва в Ріо-2016. Вони назавжди увійшли в історію та стали символами майстерності й показали рівень спортивної гімнастичної школи в Україні.

Валерій Гончаров виграв "золото" в Афінах. Фото: НОК України

Легка атлетика — гордість України

Українські легкоатлети неодноразово ставали рекордсменами та здобували олімпійські нагороди. Найяскравішою постаттю раніше була Інеса Кравець, яка встановила світовий рекорд у потрійному стрибку на Олімпійських іграх 1996 року, який побили лише у 2021 році на ОІ в Токіо.

В 2008 році в семиборстві не було рівних Наталі Добринській. Ольга Саладуха, яка також мала численні нагороди, тривалий період була лідером збірної.

У 2024 році Україна отримала чемпіонку, рівну за статусом з Інесою Кравець — це Ярослава Магучіх, яка побила "вічний" світовий рекорд у стрибках у висоту болгарки Стефки Констадінової 1987 року. Тепер новий найкращий результат в історії становить 2.10 м, і він український.

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко святкують після виграних золотої та бронзової медалі Олімпійських ігор в Парижі. Фото: Reuters

Боротьба та бокс: незламний дух українських спортсменів

Українські борці та боксери завжди демонстрували високий рівень майстерності на Олімпійських іграх. Олександра Усика, Василя Ломаченка, Олександра Хижняка та Жана Беленюка ми добре знаємо, але були ще Володимир Кличко, В’ячеслав Олійник у 1996 році, Ельбрус Тедеєв та Ірина Мерлені в 2004-му. Ці імена стали синонімами успіху в цих видах єдиноборств.

Вони здобували перемоги на різних Олімпійських іграх, піднімаючи прапор України на найвищі щаблі п'єдесталу.

Водні види спорту

Українці також мають великі минулі здобутки в плаванні, які наразі є недосяжними.

Рекордсменкою за здобутими медалями є Яна Клочкова, у якої чотири перемоги та одне "срібло" в Сіднеї та Афінах. Шкода, що це єдині українські золоті медалі в плаванні.

Були ще "срібло" Сіднею у Дениса Сілантьєва, а у Токіо-2020 медаль такого ж ґатунку та бронзу виграв Михайло Романчук.

Де ще Україна кує нагороди

У першу чергу, варто виділити фехтування, де лідирує жіноча шабля та Ольга Харлан. В командних змаганнях у них золоті нагороди 2008 та 2024 років і "срібло" 2016-го. У Харлан до того ж три бронзові нагороди в індивідуальних змаганнях.

Ольга Харлан після перемоги в 2024 році. Фото: Reuters

В інших видах фехтування варто виділити золоту медаль Яни Шемякіної в індивідуальній шпазі в Лондоні-2012.

Також варто відзначити українських, веслярів які також регулярно приносять медалі. Найбільший успіх у цьому виді мали Юрій Чебан — два "золота" у 2012 та 2016 роках і "бронза" в 2008-му, й Інна Осипенко-Радомська — перше місце в Пекіні, два "срібла" Лондона і "бронза" Афін.

Загалом, Українська національна олімпійська команда виборола 151 медаль на літніх Олімпіадах: 38 золотих, 40 срібних та 73 бронзові.

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