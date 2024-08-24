Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх arrow

Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

24 серпня 2024 07:24
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олімпійські герої України, які за 33 роки незалежності прославили нашу країну
Володимир Кличко із золотою медаллю Атланта-1996. Фото: Google
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

 33 річниця незалежності України, і варто згадати спортсменів, які на літніх Олімпійських іграх робили все можливе, щоб підіймався синьо-жовтий прапор та звучав державний гімн. Саме вони десятиліттями робили так, щоб нашу країну впізнавали у всьому світі.

До річниці незалежності портал Новини.LIVE нагадає, хто кував успіх України всі ці роки.

Читайте також:

Олімпійські ігри завжди були джерелом натхнення та гордості для націй, і Україна не є винятком. За роки участі в літніх Іграх наші спортсмени неодноразово доводили світові, що вони здатні на справжні спортивні подвиги. Від першої незалежної олімпійської команди у 1996 році до сьогоднішніх зірок вітчизняного спорту, наші атлети здобули чимало медалей, встановивши нові рекорди та вписавши свої імена в історію.

Перші кроки незалежної України на Олімпіаді

Дебют України як незалежної держави на літніх Олімпійських іграх відбувся 1996 року в Атланті. Саме там почалась нова ера в історії українського спорту, яка принесла 23 медалі: 9 золотих, 2 срібні та 12 бронзових — найкращий результат за роки незалежності. Тоді наша команда стала дев’ятою в медальному заліку. Серед перших чемпіонів були гімнастка Лілія Подкопаєва, борець греко-римського стилю В'ячеслав Олійник, боксер Володимир Кличко та легендарна Інеса Кравець, які своїми перемогами заклали міцний фундамент для майбутніх тріумфів.

Згодом в Україні визначились види спорту, які постійно приносять медалі. За 33 роки спортивна гімнастика стала значущим джерелом нагород.

Подкопаєва виграла дві золоті та одну срібну медаль в Атланті, перемоги Валерія Гончарова та Юрія Нікітіна в Афінах-2004 та Олега Верняєва в Ріо-2016. Вони назавжди увійшли в історію та стали символами майстерності й показали рівень спортивної гімнастичної школи в Україні.

Валерий Гончаров
Валерій Гончаров виграв "золото" в Афінах. Фото: НОК України

Легка атлетика — гордість України

Українські легкоатлети неодноразово ставали рекордсменами та здобували олімпійські нагороди. Найяскравішою постаттю раніше була Інеса Кравець, яка встановила світовий рекорд у потрійному стрибку на Олімпійських іграх 1996 року, який побили лише у 2021 році на ОІ в Токіо.

В 2008 році в семиборстві не було рівних Наталі Добринській. Ольга Саладуха, яка також мала численні нагороди, тривалий період була лідером збірної.

У 2024 році Україна отримала чемпіонку, рівну за статусом з Інесою Кравець — це Ярослава Магучіх, яка побила "вічний" світовий рекорд у стрибках у висоту болгарки Стефки Констадінової 1987 року. Тепер новий найкращий результат в історії становить 2.10 м, і він український.

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко святкують після виграних золотої та бронзової медалі Олімпійських ігор в Парижі. Фото: Reuters

Боротьба та бокс: незламний дух українських спортсменів

Українські борці та боксери завжди демонстрували високий рівень майстерності на Олімпійських іграх. Олександра Усика, Василя Ломаченка, Олександра Хижняка та Жана Беленюка ми добре знаємо, але були ще Володимир Кличко, В’ячеслав Олійник у 1996 році, Ельбрус Тедеєв та Ірина Мерлені в 2004-му. Ці імена стали синонімами успіху в цих видах єдиноборств.

Вони здобували перемоги на різних Олімпійських іграх, піднімаючи прапор України на найвищі щаблі п'єдесталу.

Водні види спорту

Українці також мають великі минулі здобутки в плаванні, які наразі є недосяжними.

Рекордсменкою за здобутими медалями є Яна Клочкова, у якої чотири перемоги та одне "срібло" в Сіднеї та Афінах. Шкода, що це єдині українські золоті медалі в плаванні.

Були ще "срібло" Сіднею у Дениса Сілантьєва, а у Токіо-2020 медаль такого ж ґатунку та бронзу виграв Михайло Романчук.

Де ще Україна кує нагороди

У першу чергу, варто виділити фехтування, де лідирує жіноча шабля та Ольга Харлан. В командних змаганнях у них золоті нагороди 2008 та 2024 років і "срібло" 2016-го. У Харлан до того ж три бронзові нагороди в індивідуальних змаганнях.

Ольга Харлан
Ольга Харлан після перемоги в 2024 році. Фото: Reuters

В інших видах фехтування варто виділити золоту медаль Яни Шемякіної в індивідуальній шпазі в Лондоні-2012.

Також варто відзначити українських, веслярів які також регулярно приносять медалі. Найбільший успіх у цьому виді мали Юрій Чебан — два "золота" у 2012 та 2016 роках і "бронза" в 2008-му, й Інна Осипенко-Радомська — перше місце в Пекіні, два "срібла" Лондона і "бронза" Афін.

Загалом, Українська національна олімпійська команда виборола 151 медаль на літніх Олімпіадах: 38 золотих, 40 срібних та 73 бронзові.

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо.

Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" змушений продати гравця. 

Лідер українського клубу побився з тренером — деталі скандалу. 

Ребров запросить до збірної новачків із "Динамо" — один із них викликається вперше. 

"Бенфіка" шукає заміну Трубіну після травми українця.

спорт Володимир Кличко Ярослава Магучіх Яна Клочкова Лілія Подкопаєва Ольга Харлан День Незалежності 2024

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:31 Україна відзначає День незалежності — цікаві історичні факти про національне свято

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

07:21 На Харківщині депутат-колаборант уникнув ув'язнення — чому так вирішив суд

07:21 Черги на кордоні України — на деяких КПП скупчилося чимало машин

07:01 У клієнта ПриватБанку зникли з рахунку 2,78 тис. грн — що варто знати

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

06:40 Ціни на золото продовжують зростати — скільки коштують дорогоцінні метали у серпні

06:30 Оновлення ВОД з-за кордону — що кажуть юристи

06:30 В Україні зросли ціни на пшеницю — скільки коштує зерно в серпні

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:10 Якщо пенсія менша за 3,25 тис. гривень — українцям обіцяють доплати

07:31 Україна відзначає День незалежності — цікаві історичні факти про національне свято

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

07:21 На Харківщині депутат-колаборант уникнув ув'язнення — чому так вирішив суд

07:21 Черги на кордоні України — на деяких КПП скупчилося чимало машин

07:01 У клієнта ПриватБанку зникли з рахунку 2,78 тис. грн — що варто знати

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

06:40 Ціни на золото продовжують зростати — скільки коштують дорогоцінні метали у серпні

06:30 Оновлення ВОД з-за кордону — що кажуть юристи

06:30 В Україні зросли ціни на пшеницю — скільки коштує зерно в серпні

06:10 Якщо пенсія менша за 3,25 тис. гривень — українцям обіцяють доплати

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті