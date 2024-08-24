Олимпийские герои Украины, которые за 33 года независимости прославляли нашу страну

Владимир Кличко с золотой медалью Атланты-1996. Фото: Google

33 годовщина независимости Украины, и стоит вспомнить спортсменов, которые на летних Олимпийских играх делали все возможное, чтобы поднимался сине-желтый флаг и звучал государственный гимн. Именно они десятилетиями делали так, чтобы нашу страну узнавали по всему миру.

К годовщине независимости портал Новини.LIVE напомнит, кто ковал успех Украины все эти годы.

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Олимпийские игры всегда были источником вдохновения и гордости для наций, и Украина не исключение. За годы участия в летних Играх наши спортсмены неоднократно доказывали миру, что способны на настоящие спортивные подвиги. От первой независимой олимпийской команды в 1996 году до сегодняшних звезд отечественного спорта наши атлеты завоевали немало медалей, установив новые рекорды и вписав свои имена в историю.

Первые шаги независимой Украины на Олимпиаде

Дебют Украины как независимого государства на летних Олимпийских играх прошел в 1996 году в Атланте. Там началась новая эра в истории украинского спорта, которая принесла 23 медали: 9 золотых, 2 серебряных и 12 бронзовых — лучший результат за годы независимости. Тогда наша команда стала девятой в медальном зачете. Среди первых чемпионов были гимнастка Лилия Подкопаева, борец греко-римского стиля Вячеслав Олейник, боксер Владимир Кличко и легендарная Инесса Кравец, которые своими победами заложили крепкий фундамент для будущих триумфов.

Впоследствии в Украине определились виды спорта, постоянно приносящие медали. За 33 года спортивная гимнастика стала значимым источником наград.

Подкопаева выиграла две золотые и одну серебряную медаль в Атланте, победы Валерия Гончарова и Юрия Никитина в Афинах-2004 и Олега Верняева в Рио-2016. Они навсегда вошли в историю, стали символами мастерства и показали уровень спортивной гимнастической школы в Украине.

Валерий Гончаров выиграл "золото" в Афинах Фото: НОК Украины

Легкая атлетика — гордость Украины

Украинские легкоатлеты неоднократно становились рекордсменами и завоевывали олимпийские награды. Самой яркой фигурой ранее была Инесса Кравец, установившая мировой рекорд в тройном прыжке на Олимпийских играх 1996 года, который побили лишь в 2021 году на ОИ в Токио.

В 2008 году в семиборье не было равных Наталье Добрынской. Ольга Саладуха, также имевшая многочисленные награды, длительный период была лидером сборной.

В 2024 году Украина получила чемпионку, равную по статусу с Инессой Кравец, — Ярослава Магучих, побившая "вечный" мировой рекорд в прыжках в высоту болгарки Стефки Констадиновой 1987 года. Теперь новый лучший результат в истории составляет 2.10 м, и он украинский.

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко празднуют после выигранных золотой и бронзовой медали Олимпийских игр в Париже. Фото: Reuters

Борьба и бокс: несокрушимый дух украинских спортсменов

Украинские борцы и боксеры всегда показывали высокий уровень мастерства на Олимпийских играх. Александра Усика, Василия Ломаченко, Александра Хижняка и Жана Беленюка мы хорошо знаем, но были еще Владимир Кличко, Вячеслав Олейник в 1996 году, Эльбрус Тедеев и Ирина Мерлени в 2004-м. Эти имена стали синонимами успеха в этих видах единоборств.

Они одерживали победы в разные года на Олимпийских играх, поднимая флаг Украины на самые высокие ступени пьедестала.

Водные виды спорта

Украинцы также имеют большие прошлые достижения в плавании, которые пока недостижимы.

Рекордсменкой по завоеванным медалями является Яна Клочкова, у которой четыре победы и одна серебряная награда в Сиднее и Афинах. Жаль, что это единственные украинские золотые медали в плавании.

Были еще "серебро" Сиднея у Дениса Силантьева, а в Токио-2020 медаль такого же вида и "бронзу" выиграл Михаил Романчук.

Где еще Украина кует награды

В первую очередь, следует выделить фехтование, где лидирует женская сабля и Ольга Харлан. В командных соревнованиях у них золотые награды в 2008 и 2024 годах и "серебро" в 2016-м. У Харлан к тому же три бронзовых награды в индивидуальных соревнованиях.

Ольга Харлана после победы в 2024 году. Фото: Reuters

В других видах фехтования стоит выделить золотую медаль Яны Шемякиной в индивидуальной шпаге в Лондоне-2012.

Также отметим украинских гребцов, которые регулярно приносят медали. Наибольший успех в этом виде у Юрия Чебана — два "золота" в 2012 и 2016 годах и бронза в 2008-м, и Инны Осипенко-Радомской — первое место в Пекине, два "серебра" Лондона и "бронза" Афин.

В целом Украинская национальная олимпийская команда завоевала 151 медаль на летних Олимпиадах: 38 золотых, 40 серебряных и 73 бронзовые.

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