Угорські плавці відсвяткували перемогу на Олімпіаді у стилі турецького стрільця

Криштоф Рашовські та Девід Бетлехем святкують у стилі Юсуфа Дікеча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Два угорські спортсмени весело відсвяткували здобуття медалей на Олімпіаді в Парижі. Криштов Рашовські та Давид Бетлехем стали золотим та бронзовим призерами турніру.

Перед церемонією нагородження угорські плавці відсвяткували свій тріумф у стилі турецького спортсмена Юсуфа Дікеча, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпіаді у Парижі відбувся фінал у марафонському плаванні на дистанції 10 км. Золоту медаль завоював Кріштов Рашовські з Угорщини, який продемонстрував час 1:50.52,7. Загалом на 2,1 секунди від чемпіона відстав німець Олівер Клемет. Третім до фінішу прийшов інший угорський спортсмен Давид Бетлехем.

Криштоф Рашовські та Девід Бетлехем після запливу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Святкування у стилі Юсуфа Дікеча

Одразу після запливу Криштов Рашовські та Давид Бетлехем почали відзначати свій успіх. Спортсмени продемонстрували "коронну" стійку Юсуфа Дікеча із Туреччини. Цей спортсмен став популярним після того, як на Олімпіаді в Парижі переміг у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета у змішаному парному розряді на дистанції 10 метрів. Спортсмен виступав без спеціального спорядження, у простій футболці. Його образ підкорив мільйони вболівальників.

Криштоф Рашовські та Девід Бетлехем з медалями. Фото: Reuters/Siphiwe Sibeko

Рашовські та Бетлехем після запливу стали в стійку Дікеча і цілилися один в одного з уявних пістолетів. Спортсмени викликали овації вболівальників та добре повеселилися.

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