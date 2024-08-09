Венгерские пловцы отпраздновали победу на Олимпиаде в стиле турецкого стрелка

Криштоф Рашовски та Дэвид Бетлехэм празднуют в стиле Юсуфа Дикеча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Два венгерских спортсмена весело отпраздновали завоеванием медалей на Олимпиаде в Париже. Криштов Рашовски и Давид Бетлехэм стали золотым и бронзовым призерами турнира.

Перед церемонией награждения венгерские пловцы отпраздновали свой триумф в стиле турецкого спортсмена Юсуфа Дикеча, сообщает портал Новини.LIVE.

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На Олимпиаде в Париже состоялся финал в марафонском плавании на дистанцию 10 км. Золотую медаль завоевал Криштов Рашовски из Венгрии, который продемонстрировал время 1:50.52,7. Всего на 2,1 секунды от чемпиона отстал немец Оливер Клемет. Третьим к финишу пришел другой венгерский спортсмен Давид Бетлехэм.

Криштоф Рашовски та Дэвид Бетлехэм после заплыва. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Празднование в стиле Юсуфа Дикеча

Сразу после заплыва Криштов Рашовски и Давид Бетлехэм принялись отмечать свой успех. Спортсмены продемонстрировали "коронную" стойку Юсуфа Дикеча из Турции. Этот спортсмен стал популярен после того, как на Олимпиаде в Париже победил в пулевой стрельбе из пневматического пистолета в смешанном парном разряде на дистанции 10 метров. Спортсмен выступал без специального снаряжения, в простой футболке. Его образ покорил миллионы болельщиков.

Криштоф Рашовски та Дэвид Бетлехэм с медалями. Фото: Reuters/Siphiwe Sibeko

Рашовски и Бетлехэм после заплыва встали в стойку Дикеча и целились друг в друга из воображаемых пистолетов. Спортсмены вызвали овации болельщиков и хорошо повеселились.

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