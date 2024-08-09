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Олімпійського чемпіона зі США госпіталізовано через хворобу

9 серпня 2024 12:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Олімпійський чемпіон Лайлс відмовився продовжувати турнір у Парижі
Ноа Лайлс на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерій Ковалевич - Редактор

Спортсмен із США Ноа Лайлс не зумів виконати план по виступам на Олімпіаді в Парижі. Легкоатлет міг здобути три золоті медалі, але обмежився двома нагородами й вирушив додому.

Причиною дострокового припинення виступів на Іграх стало коронавірусне захворювання, повідомив спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

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Ноа Лайлс вирішив достроково завершити виступи на Олімпіаді в Парижі. Американський спортсмен виборов золоту медаль на 100-метрівці та взяв "бронзу" на дистанції 200 метрів.

Ноа Лайлс
Ноа Лайлс із золотою медаллю. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Лайлс пояснив рішення повернутися до США

Американець став головним шоуменом Олімпіади у Парижі, але не зумів взяти участь у всіх фіналах, у яких розраховував здобути медалі. Як і чотири роки тому, Лайлс став бронзовим призером на дистанції 200 метрів. Перед цим 27-річний легкоатлет виборов "золото" на 100 метрах.

Ноа Лайлс
Медики надають допомогу Ноа Лайлсу. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

За декілька днів до фіналу, який став для нього "бронзовим", Лайлс захворів на коронавірус. Йому не вистачило сил, щоби продовжити виступи на Олімпійських іграх. Легкоатлет пропустить фінал естафетного бігу 4 на 100 метрів, який відбудеться увечері у п'ятницю, 9 серпня.

Американець подякував уболівальникам за підтримку та написав, що навіть ті, хто його не любить, мали залишитися задоволеними шоу в Парижі. Ноа Лайлс привітав Летсіле Тебого та Кеннета Беднарека, які вибороли "золото" та "срібло" у фіналі на 200 метрів.

Спортсмен визнав, що не зміг здобути всі медалі, які хотів, але все одно Олімпіада в Парижі принесла йому безліч приємних емоцій. Лайлс пообіцяв, що стане ще сильнішим на Олімпіаді-2028.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Легка атлетика біг

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