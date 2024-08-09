Олимпийский чемпион Лайлс отказался продолжать турнир в Париже

Олимпийский чемпион из США госпитализирован из-за болезни
Спортсмен из США Ноа Лайлс не сумел выполнить план на Олимпиаду в Париже. Легкоатлет мог заработать три золотые медали, но ограничился двумя наградами и отправился домой.
Причиной досрочного прекращения выступлений на Играх стало коронавирусное заболевание, сообщил спортсмен на своей странице в Instagram.
Ноа Лайлс принял решение досрочно завершить выступлений на Олимпиаде в Париже. Американский спортсмен завоевал золотую медаль на 100-метровке и взял "бронзу" на дистанции в 200 метров.
Лайлс объяснил решение вернуться в США
Американец стал главным шоуменом Олимпиады в Париже, но не сумел принять участие во всех финалах, в которых рассчитывал завоевать медали. Как и четыре года назад, Лайлс стал бронзовым призером на дистанции 200 метров. Перед этим 27-летний легкоатлет завоевал "золото" на 100 метрах.
За несколько дней до финала, который стал для него "бронзовым", Лайлс заболел коронавирусом. Ему не хватило сил, чтобы продолжить выступления на Олимпийских играх. Легкоатлет пропустит финал эстафетному бегу 4 на 100 метров, который пройдет вечером в пятницу, 9 августа.
Американец поблагодарил болельщиков за поддержку и написал, что даже те, кто его не любит, должны были остаться довольны шоу в Париже. Ноа Лайлс поздравил Летсиле Тебого и Кеннета Беднарека, которые завоевали "золото" и "серебро" в финале на 200 метров.
Спортсмен признал, что не смог завоевать все медали, которые хотел, но все равно Олимпиада в Париже принесла ему массу приятных эмоций. Лайлс пообещал, что станет еще сильнее на Олимпиаде-2028.
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