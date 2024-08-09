Олимпийский чемпион Лайлс отказался продолжать турнир в Париже

Ноа Лайлс во время Олимпиады-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Спортсмен из США Ноа Лайлс не сумел выполнить план на Олимпиаду в Париже. Легкоатлет мог заработать три золотые медали, но ограничился двумя наградами и отправился домой.

Причиной досрочного прекращения выступлений на Играх стало коронавирусное заболевание, сообщил спортсмен на своей странице в Instagram.

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Ноа Лайлс принял решение досрочно завершить выступлений на Олимпиаде в Париже. Американский спортсмен завоевал золотую медаль на 100-метровке и взял "бронзу" на дистанции в 200 метров.

Ноа Лайлс с золотой медалью. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Лайлс объяснил решение вернуться в США

Американец стал главным шоуменом Олимпиады в Париже, но не сумел принять участие во всех финалах, в которых рассчитывал завоевать медали. Как и четыре года назад, Лайлс стал бронзовым призером на дистанции 200 метров. Перед этим 27-летний легкоатлет завоевал "золото" на 100 метрах.

Медики оказывают помощь Ноа Лайлсу. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

За несколько дней до финала, который стал для него "бронзовым", Лайлс заболел коронавирусом. Ему не хватило сил, чтобы продолжить выступления на Олимпийских играх. Легкоатлет пропустит финал эстафетному бегу 4 на 100 метров, который пройдет вечером в пятницу, 9 августа.

Американец поблагодарил болельщиков за поддержку и написал, что даже те, кто его не любит, должны были остаться довольны шоу в Париже. Ноа Лайлс поздравил Летсиле Тебого и Кеннета Беднарека, которые завоевали "золото" и "серебро" в финале на 200 метров.

Спортсмен признал, что не смог завоевать все медали, которые хотел, но все равно Олимпиада в Париже принесла ему массу приятных эмоций. Лайлс пообещал, что станет еще сильнее на Олимпиаде-2028.

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