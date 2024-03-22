Оцінки за матч збірної України проти Боснії та Герцеговини — відмінний дебют Бражка

Гравці збірної України з футболу. Фото: УАФ

У рамках відбору на чемпіонат Європи стартувало плей-офф, у першому матчі якого збірна України в гостях обіграла Боснію та Герцеговину. До 85-ї хвилини українці поступалися 0:1, а потім на поле вийшов Роман Яремчук і гра змінилася.

За підсумками матч свої оцінки гравцям команд виставив статистичний портал SofaScore.

Читайте також:

Оцінки за матч Боснія та Герцеговина — Україна. Фото: скриншот

Оцінка збірної України за матч

Великий тягар відповідальності ліг на дебютанта Володимира Бражка з київського "Динамо". Молодий футболіст провів свій перший матч за збірну, до того ж він вийшов у старті замість травмованого Тараса Степаненка. За відведену 81 хвилину 21-річний гравець майже не помилявся та дуже надійно зіграв у захисті. SofaScore оцінив його роботу у 7,0 бала.

Найкращим гравцем матчу став Роман Яремчук, який вийшов на заміну наприкінці матчу. Футболіст спочатку сам забив, а потім асистував Артему Довбику (7,1 бала). За свій перфоманс він отримав оцінку – 8,7.

Також понад сім балів за матч здобули Георгій Судаков та Юхим Конопля — по 7,5.

Найгірші оцінки у матчі у складі збірної України отримали центральні захисники Микола Матвієнко та Ілля Забарний — 6,3.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Хабі Алонсо обирає нову команду — у списку три топклуби.

Яремчук залишить "Валенсію" — на українця чекають в Італії.

"Динамо" може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться.

"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.