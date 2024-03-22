Оценки за матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины — отличный дебют Бражко

Игроки сборной Украины по футболу. Фото: УАФ

В рамках отбора на чемпионат Европы стартовало плей-офф, в первом матче которого сборная Украины в гостях обыграла Боснию и Герцеговину. До 85-й минуты украинцы уступали 0:1, а затем на поле вышел Роман Яремчук, и игра изменилась.

По итогам матч свои оценки игрокам команд выставил статистический портал SofaScore.

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Оценки сборной Украины за матч

Большой груз ответственности лег на дебютанта Владимира Бражко из киевского "Динамо". Молодой футболист провел свой первый матч за сборную, к тому же он вышел в старте вместо травмированного Тараса Степаненко. За отведенную 81 минуту 21-летний игрок почти не ошибался и очень надежно сыграл в защите. SofaScore оценила его работу в 7.0 балла.

Лучшим игроком матча стал вышедший на замену в конце матча Роман Яремчук. Футболист сначала сам забил, а затем ассистировал Артему Довбику (7.1 балла). За свой перфоманс он получил оценку — 8.7.

Также более семи баллов за матч получили Георгий Судаков и Ефим Конопля — по 7.5.

Худшие оценки в матче в составе сборной Украины получили центральные защитники Николай Матвиенко и Илья Забарный — 6.3.

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