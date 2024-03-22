Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Оценки за матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины — отличный дебют Бражко arrow

Оценки за матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины — отличный дебют Бражко

22 марта 2024 10:46
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Оценки за матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины — отличный дебют Бражко
Игроки сборной Украины по футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках отбора на чемпионат Европы стартовало плей-офф, в первом матче которого сборная Украины в гостях обыграла Боснию и Герцеговину. До 85-й минуты украинцы уступали 0:1, а затем на поле вышел Роман Яремчук, и игра изменилась.

По итогам матч свои оценки игрокам команд выставил статистический портал SofaScore.

Читайте также:
Сборная Украины по футболу
Оценки за матч Босния и Герцеговина — Украина. Фото: скриншот

Оценки сборной Украины за матч

Большой груз ответственности лег на дебютанта Владимира Бражко из киевского "Динамо". Молодой футболист провел свой первый матч за сборную, к тому же он вышел в старте вместо травмированного Тараса Степаненко. За отведенную 81 минуту 21-летний игрок почти не ошибался и очень надежно сыграл в защите. SofaScore оценила его работу в 7.0 балла.

Лучшим игроком матча стал вышедший на замену в конце матча Роман Яремчук. Футболист сначала сам забил, а затем ассистировал Артему Довбику (7.1 балла). За свой перфоманс он получил оценку — 8.7.

Также более семи баллов за матч получили Георгий Судаков и Ефим Конопля — по 7.5.

Худшие оценки в матче в составе сборной Украины получили центральные защитники Николай Матвиенко и Илья Забарный — 6.3.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно. 

Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии. 

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.

футбол
Сборная Украины по футболу
Босния и Герцеговина
Роман Яремчук
Владимир Бражко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом