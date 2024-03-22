Оценки за матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины — отличный дебют Бражко
В рамках отбора на чемпионат Европы стартовало плей-офф, в первом матче которого сборная Украины в гостях обыграла Боснию и Герцеговину. До 85-й минуты украинцы уступали 0:1, а затем на поле вышел Роман Яремчук, и игра изменилась.
По итогам матч свои оценки игрокам команд выставил статистический портал SofaScore.
Оценки сборной Украины за матч
Большой груз ответственности лег на дебютанта Владимира Бражко из киевского "Динамо". Молодой футболист провел свой первый матч за сборную, к тому же он вышел в старте вместо травмированного Тараса Степаненко. За отведенную 81 минуту 21-летний игрок почти не ошибался и очень надежно сыграл в защите. SofaScore оценила его работу в 7.0 балла.
Лучшим игроком матча стал вышедший на замену в конце матча Роман Яремчук. Футболист сначала сам забил, а затем ассистировал Артему Довбику (7.1 балла). За свой перфоманс он получил оценку — 8.7.
Также более семи баллов за матч получили Георгий Судаков и Ефим Конопля — по 7.5.
Худшие оценки в матче в составе сборной Украины получили центральные защитники Николай Матвиенко и Илья Забарный — 6.3.
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