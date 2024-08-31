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Паралімпійські ігри-2024 — розклад виступів українців на третій день змагань

31 серпня 2024 10:48
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Розклад виступів українських спорсменів на третій день Паралампійських ігор-2024
Паралімпійські призери з плавання. Фото: Reuters
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Сьогодні у третій день Паралімпійських ігор-2024 виступить 31 спортсмен з України. Вони поборються у восьми видах спорту. 

Про це пише портал Новини.LIVE.

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Розклад виступів українців на Паралімпійських іграх-2024

Сьогодні спортсмени розіграють 49 комплектів медалей. Україну сьогодні представлятиме 31 атлет у восьми видах спорту. 

Олександр Комаров
Паралімпієць Олександр Комаров здобув золоту медаль з плавання. Фото: Reuters

Розклад виступів українців:

  • 9:30. Бадмінтон. Оксана Козина: клас S3, груповий етап
  • Не раніше 9:50. Бадмінтон. Олександр Чирков: клас SL3, груповий етап
  • 10:30. Плавання. Дмитро Суханов, Роман Мичка, Ярослав Денисенко: 100 м, спина, клас S12, кваліфікація
  • 10:30. Кульова стрільба. Андрій Дорошенко: пневматична гвинтівка, 10 м, клас SH1, кваліфікація
  • 10:38. Плавання. Анна Стеценко: 100 м, спина, клас S12, кваліфікація
  • 10:46. Плавання. Дмитро Ванзенко: 200 м, вільний стиль, клас S14, кваліфікація
  • 11:00. Настільний теніс. Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст парний турнір, клас XD17, півфінал
  • 11:04. Легка атлетика. Володимир Пономаренко, Роман Данилюк: штовхання ядра, клас F12, фінал
  • 11:06. Плавання. Богдан Гриненко: 100 м, спина, клас S8, кваліфікація
  • 11:23. Плавання. Кирило Гаращенко: 400 м, вільний стиль, клас S13, кваліфікація
  • 11:37. Плавання. Анна Стеценко: 400 м, вільний стиль, клас S13, кваліфікація
  • 11:50. Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст парні двійки, клас PR2, втішний заїзд
  • 11:53. Плавання. Роман Бондаренко: 50 м, спина, клас S2, кваліфікація
  • 12:10. Академічне веслування. Дар'я Котик, Станіслав Самолюк: мікст парні двійки, клас PR3, втішний заїзд
  • 12:15. Плавання. Євгеній Богодайко, Андрій Трусов: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, кваліфікація
  • 12:26. Плавання. Вероніка Коржова: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, кваліфікація
  • 12:38. Плавання. Михайло Сербін, Данило Чуфаров: 50 м, вільний стиль, клас S11, кваліфікація
  • 12:40. Боча. Артем Колінько: клас BC4, груповий етап
  • 12:46. Плавання. Марина Піддубна, Катерина Ткачук: 50 м, вільний стиль, клас S11, кваліфікація
  • 12:58. Велотрек. Єгор Дементьєв: індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5, кваліфікація
  • 13:00. Кульова стрільба. Ірина Ляху: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, кваліфікація
  • 13:15. Кульова стрільба. Чоловіки: пневматична гвинтівка, 10 м, клас SH1, фінал
  • 15:45. Кульова стрільба. Жінки: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, фінал
  • 16:21. Велотрек. Чоловіки: індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5, фінал
  • 18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S12, фінал
  • 18:37. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S12, фінал
  • 18:44. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S14, фінал
  • 18:59. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S8, фінал
  • 19:00. Настільний теніс. Мікст парний турнір, клас XD17, фінал
  • 19:37. Плавання. Чоловіки: 400 м, вільний стиль, клас S13, фінал
  • 19:47. Плавання. Жінки: 400 м, вільний стиль, клас S13, фінал
  • 20:22. Плавання. Антон Коль: 50 м, спина, клас S1, фінал
  • 20:30. Плавання. Чоловіки: 50 м, спина, клас S2, фінал
  • 21:02. Плавання. Чоловіки: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, фінал
  • 21:10. Плавання. Жінки: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, фінал
  • 21:35. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S11, фінал
  • 21:41. Плавання. Жінки: 50 м, вільний стиль, клас S11, фінал

Після другого змагального дня Україна розташувалась на 13-му місці в медальному заліку. Українці здобули вісім нагород — золоту, пʼять срібних та дві бронзові.   

Нагадаємо, "Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться. 

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спорт українці Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України

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