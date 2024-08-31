Розклад виступів українських спорсменів на третій день Паралампійських ігор-2024

Паралімпійські призери з плавання. Фото: Reuters

Сьогодні у третій день Паралімпійських ігор-2024 виступить 31 спортсмен з України. Вони поборються у восьми видах спорту.

Про це пише портал Новини.LIVE.

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Розклад виступів українців на Паралімпійських іграх-2024

Сьогодні спортсмени розіграють 49 комплектів медалей. Україну сьогодні представлятиме 31 атлет у восьми видах спорту.

Паралімпієць Олександр Комаров здобув золоту медаль з плавання. Фото: Reuters

Розклад виступів українців:

9:30 . Бадмінтон. Оксана Козина: клас S3, груповий етап

. Бадмінтон. Оксана Козина: клас S3, груповий етап Не раніше 9:50 . Бадмінтон. Олександр Чирков: клас SL3, груповий етап

. Бадмінтон. Олександр Чирков: клас SL3, груповий етап 10:30 . Плавання. Дмитро Суханов, Роман Мичка, Ярослав Денисенко: 100 м, спина, клас S12, кваліфікація

. Плавання. Дмитро Суханов, Роман Мичка, Ярослав Денисенко: 100 м, спина, клас S12, кваліфікація 10:30 . Кульова стрільба. Андрій Дорошенко: пневматична гвинтівка, 10 м, клас SH1, кваліфікація

. Кульова стрільба. Андрій Дорошенко: пневматична гвинтівка, 10 м, клас SH1, кваліфікація 10:38. Плавання. Анна Стеценко: 100 м, спина, клас S12, кваліфікація

Плавання. Анна Стеценко: 100 м, спина, клас S12, кваліфікація 10:46. Плавання. Дмитро Ванзенко: 200 м, вільний стиль, клас S14, кваліфікація

Плавання. Дмитро Ванзенко: 200 м, вільний стиль, клас S14, кваліфікація 11:00. Настільний теніс. Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст парний турнір, клас XD17, півфінал

Настільний теніс. Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст парний турнір, клас XD17, півфінал 11:04. Легка атлетика. Володимир Пономаренко, Роман Данилюк: штовхання ядра, клас F12, фінал

Легка атлетика. Володимир Пономаренко, Роман Данилюк: штовхання ядра, клас F12, фінал 11:06. Плавання. Богдан Гриненко: 100 м, спина, клас S8, кваліфікація

Плавання. Богдан Гриненко: 100 м, спина, клас S8, кваліфікація 11:23. Плавання. Кирило Гаращенко: 400 м, вільний стиль, клас S13, кваліфікація

Плавання. Кирило Гаращенко: 400 м, вільний стиль, клас S13, кваліфікація 11:37 . Плавання. Анна Стеценко: 400 м, вільний стиль, клас S13, кваліфікація

. Плавання. Анна Стеценко: 400 м, вільний стиль, клас S13, кваліфікація 11:50. Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст парні двійки, клас PR2, втішний заїзд

Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст парні двійки, клас PR2, втішний заїзд 11:53. Плавання. Роман Бондаренко: 50 м, спина, клас S2, кваліфікація

Плавання. Роман Бондаренко: 50 м, спина, клас S2, кваліфікація 12:10. Академічне веслування. Дар'я Котик, Станіслав Самолюк: мікст парні двійки, клас PR3, втішний заїзд

Академічне веслування. Дар'я Котик, Станіслав Самолюк: мікст парні двійки, клас PR3, втішний заїзд 12:15. Плавання. Євгеній Богодайко, Андрій Трусов: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, кваліфікація

Плавання. Євгеній Богодайко, Андрій Трусов: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, кваліфікація 12:26. Плавання. Вероніка Коржова: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, кваліфікація

Плавання. Вероніка Коржова: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, кваліфікація 12:38. Плавання. Михайло Сербін, Данило Чуфаров: 50 м, вільний стиль, клас S11, кваліфікація

Плавання. Михайло Сербін, Данило Чуфаров: 50 м, вільний стиль, клас S11, кваліфікація 12:40. Боча. Артем Колінько: клас BC4, груповий етап

Боча. Артем Колінько: клас BC4, груповий етап 12:46 . Плавання. Марина Піддубна, Катерина Ткачук: 50 м, вільний стиль, клас S11, кваліфікація

. Плавання. Марина Піддубна, Катерина Ткачук: 50 м, вільний стиль, клас S11, кваліфікація 12:58. Велотрек. Єгор Дементьєв: індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5, кваліфікація

Велотрек. Єгор Дементьєв: індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5, кваліфікація 13:00. Кульова стрільба. Ірина Ляху: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, кваліфікація

Кульова стрільба. Ірина Ляху: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, кваліфікація 13:15. Кульова стрільба. Чоловіки: пневматична гвинтівка, 10 м, клас SH1, фінал

Кульова стрільба. Чоловіки: пневматична гвинтівка, 10 м, клас SH1, фінал 15:45. Кульова стрільба. Жінки: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, фінал

Кульова стрільба. Жінки: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, фінал 16:21. Велотрек. Чоловіки: індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5, фінал

Велотрек. Чоловіки: індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5, фінал 18:30 . Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S12, фінал

. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S12, фінал 18:37. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S12, фінал

Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S12, фінал 18:44. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S14, фінал

Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S14, фінал 18:59. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S8, фінал

Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S8, фінал 19:00. Настільний теніс. Мікст парний турнір, клас XD17, фінал

Настільний теніс. Мікст парний турнір, клас XD17, фінал 19:37. Плавання. Чоловіки: 400 м, вільний стиль, клас S13, фінал

Плавання. Чоловіки: 400 м, вільний стиль, клас S13, фінал 19:47. Плавання. Жінки: 400 м, вільний стиль, клас S13, фінал

Плавання. Жінки: 400 м, вільний стиль, клас S13, фінал 20:22 . Плавання. Антон Коль: 50 м, спина, клас S1, фінал

. Плавання. Антон Коль: 50 м, спина, клас S1, фінал 20:30. Плавання. Чоловіки: 50 м, спина, клас S2, фінал

Плавання. Чоловіки: 50 м, спина, клас S2, фінал 21:02. Плавання. Чоловіки: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, фінал

Плавання. Чоловіки: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, фінал 21:10. Плавання. Жінки: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, фінал

Плавання. Жінки: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, фінал 21:35. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S11, фінал

Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S11, фінал 21:41. Плавання. Жінки: 50 м, вільний стиль, клас S11, фінал

Після другого змагального дня Україна розташувалась на 13-му місці в медальному заліку. Українці здобули вісім нагород — золоту, пʼять срібних та дві бронзові.

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