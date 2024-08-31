Расписание выступлений украинских спортсменов на третий день Параллампийских игр-2024

Паралимпийские призеры по плаванию. Фото: Reuters

Сегодня в третий день Паралимпийских игр-2024 выступит 31 спортсмен из Украины. Они сразятся в восьми видах спорта.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Расписание выступлений украинцев на Паралимпийских играх-2024

Сегодня спортсмены разыграют 49 комплектов медалей. Украину сегодня будет представлять 31 атлет в восьми видах спорта.

Паралимпиец Александр Комаров получил золотую медаль по плаванию. Фото: Reuters

Расписание выступлений украинцев:

9:30 . Бадминтон. Оксана Козина: класс S3, групповой этап

. Бадминтон. Оксана Козина: класс S3, групповой этап Не раньше 9:50 . Бадминтон. Александр Чирков: класс SL3, групповой этап

. Бадминтон. Александр Чирков: класс SL3, групповой этап 10:30 . Плавание. Дмитрий Суханов, Роман Мичко, Ярослав Денисенко: 100 м, спина, класс S12, квалификация

. Плавание. Дмитрий Суханов, Роман Мичко, Ярослав Денисенко: 100 м, спина, класс S12, квалификация 10:30 . Пулевая стрельба. Андрей Дорошенко: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, квалификация

. Пулевая стрельба. Андрей Дорошенко: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, квалификация 10:38. Плавание. Анна Стеценко: 100 м, спина, класс S12, квалификация

Плавание. Анна Стеценко: 100 м, спина, класс S12, квалификация 10:46. Плавание. Дмитрий Ванзенко: 200 м, свободный стиль, класс S14, квалификация

Плавание. Дмитрий Ванзенко: 200 м, свободный стиль, класс S14, квалификация 11:00. Турнир ATP Настольный теннис. Виктор Дидух, Ирина Шинкарева: микст парный турнир, класс XD17, полуфинал

Турнир ATP Настольный теннис. Виктор Дидух, Ирина Шинкарева: микст парный турнир, класс XD17, полуфинал 11:04. Легкая атлетика. Владимир Пономаренко, Роман Данилюк: толкание ядра, класс F12, финал

Легкая атлетика. Владимир Пономаренко, Роман Данилюк: толкание ядра, класс F12, финал 11:06. Плавание. Богдан Гриненко: 100 м, спина, класс S8, квалификация

Плавание. Богдан Гриненко: 100 м, спина, класс S8, квалификация 11:23. Плавание. Кирилл Гаращенко: 400 м, свободный стиль, класс S13, квалификация

Плавание. Кирилл Гаращенко: 400 м, свободный стиль, класс S13, квалификация 11:37 . Плавание. Анна Стеценко: 400 м, свободный стиль, класс S13, квалификация

. Плавание. Анна Стеценко: 400 м, свободный стиль, класс S13, квалификация 11:50. Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст парные двойки, класс PR2, отрадный заезд

Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст парные двойки, класс PR2, отрадный заезд 11:53. Плавание. Роман Бондаренко: 50 м, спина, класс S2, квалификация

Плавание. Роман Бондаренко: 50 м, спина, класс S2, квалификация 12:10. Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст парные двойки, класс PR3, отрадный заезд

Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст парные двойки, класс PR3, отрадный заезд 12:15. Плавание. Евгений Богодайко, Андрей Трусов: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация

Плавание. Евгений Богодайко, Андрей Трусов: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация 12:26. Плавание. Вероника Коржова: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация

Плавание. Вероника Коржова: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация 12:38. Плавание. Михаил Сербин, Даниил Чуфаров: 50 м, свободный стиль, класс S11, квалификация

Плавание. Михаил Сербин, Даниил Чуфаров: 50 м, свободный стиль, класс S11, квалификация 12:40. Бочо. Артём Колинько: класс BC4, групповой этап

Бочо. Артём Колинько: класс BC4, групповой этап 12:46 . Плавание. Марина Пиддубная, Екатерина Ткачук: 50 м, свободный стиль, класс S11, квалификация

. Плавание. Марина Пиддубная, Екатерина Ткачук: 50 м, свободный стиль, класс S11, квалификация 12:58. Велотрек. Егор Дементьев: индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5, квалификация

Велотрек. Егор Дементьев: индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5, квалификация 13:00. Пулевая стрельба. Ирина Ляху: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, квалификация

Пулевая стрельба. Ирина Ляху: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, квалификация 13:15. Пулевая стрельба. Мужчины: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, финал

Пулевая стрельба. Мужчины: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, финал 15:45. Пулевая стрельба. Женщины: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, финал

Пулевая стрельба. Женщины: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, финал 16:21. Велотрек. Мужчины: индивидуальный персьют, 4000м, класс С5, финал

Велотрек. Мужчины: индивидуальный персьют, 4000м, класс С5, финал 18:30 . Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S12, финал

. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S12, финал 18:37. Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S12, финал

Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S12, финал 18:44. Плавание. Мужчины: 200 м, свободный стиль, класс S14, финал

Плавание. Мужчины: 200 м, свободный стиль, класс S14, финал 18:59. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S8, финал

Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S8, финал 19:00. Турнир ATP Настольный теннис. Микст парный турнир, класс XD17, финал

Турнир ATP Настольный теннис. Микст парный турнир, класс XD17, финал 19:37. Плавание. Мужчины: 400 м, свободный стиль, класс S13, финал

Плавание. Мужчины: 400 м, свободный стиль, класс S13, финал 19:47. Плавание. Женщины: 400 м, свободный стиль, класс S13, финал

Плавание. Женщины: 400 м, свободный стиль, класс S13, финал 20:22 . Плавание. Антон Коль: 50 м, спина, класс S1, финал

. Плавание. Антон Коль: 50 м, спина, класс S1, финал 20:30. Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S2, финал

Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S2, финал 21:02. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал

Плавание. Мужчины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал 21:10. Плавание. Женщины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал

Плавание. Женщины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал 21:35. Плавание. Мужчины: 50 м, свободный стиль, класс S11, финал

Плавание. Мужчины: 50 м, свободный стиль, класс S11, финал 21:41. Плавание. Женщины: 50 м, свободный стиль, класс S11, финал

После второго соревновательного дня Украина расположилась на 13 месте в медальном зачете. Украинцы завоевали восемь наград — золотую, пять серебряных и две бронзовые.

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