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Паралимпийские игры-2024 — расписание выступлений украинцев на третий день соревнований

31 августа 2024 10:48
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Расписание выступлений украинских спортсменов на третий день Параллампийских игр-2024
Паралимпийские призеры по плаванию. Фото: Reuters
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Сегодня в третий день Паралимпийских игр-2024 выступит 31 спортсмен из Украины. Они сразятся в восьми видах спорта.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Расписание выступлений украинцев на Паралимпийских играх-2024

Сегодня спортсмены разыграют 49 комплектов медалей. Украину сегодня будет представлять 31 атлет в восьми видах спорта.

Александр Комаров
Паралимпиец Александр Комаров получил золотую медаль по плаванию. Фото: Reuters

Расписание выступлений украинцев:

  • 9:30. Бадминтон. Оксана Козина: класс S3, групповой этап
  • Не раньше 9:50. Бадминтон. Александр Чирков: класс SL3, групповой этап
  • 10:30. Плавание. Дмитрий Суханов, Роман Мичко, Ярослав Денисенко: 100 м, спина, класс S12, квалификация
  • 10:30. Пулевая стрельба. Андрей Дорошенко: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, квалификация
  • 10:38. Плавание. Анна Стеценко: 100 м, спина, класс S12, квалификация
  • 10:46. Плавание. Дмитрий Ванзенко: 200 м, свободный стиль, класс S14, квалификация
  • 11:00. Турнир ATP Настольный теннис. Виктор Дидух, Ирина Шинкарева: микст парный турнир, класс XD17, полуфинал
  • 11:04. Легкая атлетика. Владимир Пономаренко, Роман Данилюк: толкание ядра, класс F12, финал
  • 11:06. Плавание. Богдан Гриненко: 100 м, спина, класс S8, квалификация
  • 11:23. Плавание. Кирилл Гаращенко: 400 м, свободный стиль, класс S13, квалификация
  • 11:37. Плавание. Анна Стеценко: 400 м, свободный стиль, класс S13, квалификация
  • 11:50. Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст парные двойки, класс PR2, отрадный заезд
  • 11:53. Плавание. Роман Бондаренко: 50 м, спина, класс S2, квалификация
  • 12:10. Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст парные двойки, класс PR3, отрадный заезд
  • 12:15. Плавание. Евгений Богодайко, Андрей Трусов: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация
  • 12:26. Плавание. Вероника Коржова: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация
  • 12:38. Плавание. Михаил Сербин, Даниил Чуфаров: 50 м, свободный стиль, класс S11, квалификация
  • 12:40. Бочо. Артём Колинько: класс BC4, групповой этап
  • 12:46. Плавание. Марина Пиддубная, Екатерина Ткачук: 50 м, свободный стиль, класс S11, квалификация
  • 12:58. Велотрек. Егор Дементьев: индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5, квалификация
  • 13:00. Пулевая стрельба. Ирина Ляху: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, квалификация
  • 13:15. Пулевая стрельба. Мужчины: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, финал
  • 15:45. Пулевая стрельба. Женщины: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, финал
  • 16:21. Велотрек. Мужчины: индивидуальный персьют, 4000м, класс С5, финал
  • 18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S12, финал
  • 18:37. Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S12, финал
  • 18:44. Плавание. Мужчины: 200 м, свободный стиль, класс S14, финал
  • 18:59. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S8, финал
  • 19:00. Турнир ATP Настольный теннис. Микст парный турнир, класс XD17, финал
  • 19:37. Плавание. Мужчины: 400 м, свободный стиль, класс S13, финал
  • 19:47. Плавание. Женщины: 400 м, свободный стиль, класс S13, финал
  • 20:22. Плавание. Антон Коль: 50 м, спина, класс S1, финал
  • 20:30. Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S2, финал
  • 21:02. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал
  • 21:10. Плавание. Женщины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал
  • 21:35. Плавание. Мужчины: 50 м, свободный стиль, класс S11, финал
  • 21:41. Плавание. Женщины: 50 м, свободный стиль, класс S11, финал

После второго соревновательного дня Украина расположилась на 13 месте в медальном зачете. Украинцы завоевали восемь наград — золотую, пять серебряных и две бронзовые.

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спорт украинцы Паралимпийские игры Паралимпийская сборная Украины

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