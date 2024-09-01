Розклад виступів українців на Паралімпійських іграх-2024 1 вересня

Призери Паралімпіади з плавання. Фото: Reuters

Сьогодні, 1 вересня, проходить четвертий змагальний день Паралімпійських ігор-2024. 46 українських спортсменів змагатимуться за нагороди.

Про це пише Суспільне спорт.

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Розклад виступів українців 1 вересня

Виступи українців на Паралімпіаді можна подивитись на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Паралімпійські чемпіони з настільного тенісу. Фото: Reuters

Сьогодні визначаться 63 чемпіонів, серед них за медалі боротимуться й українці. Розпочне змагальний день бадмінтоністка Оксана Козина, яка пройшла до чвертьфіналу змагань.

Останніми виступлять українці у фіналах у плаванні та легкій атлетиці.

Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024 1 вересня:

09:30 . Бадмінтон. Оксана Козина: клас SL3, чвертьфінал

. Бадмінтон. Оксана Козина: клас SL3, чвертьфінал 10:30 . Плавання. Андрій Трусов, Євгеній Богодайко: 100 м, брас, клас SB6, кваліфікація

. Плавання. Андрій Трусов, Євгеній Богодайко: 100 м, брас, клас SB6, кваліфікація 10:30. Кульова стрільба. Ірина Щетнік: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, кваліфікація

Кульова стрільба. Ірина Щетнік: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, кваліфікація 10:38 . Плавання. Ігор Німченко: 100 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація

. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація 11:00. Легка атлетика. Оксана Зубковська: стрибки у довжину, клас T12, фінал

Легка атлетика. Оксана Зубковська: стрибки у довжину, клас T12, фінал 11:15 . Плавання. Данило Чуфаров, Михайло Сербін: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація

. Плавання. Данило Чуфаров, Михайло Сербін: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація 11:25 . Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація

. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація 11:47 . Плавання. Марина Вербова: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, кваліфікація

. Плавання. Марина Вербова: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, кваліфікація 12:10 . Академічне веслування. Анна Шеремет: парні одиночки, клас PR1, фінал

. Академічне веслування. Анна Шеремет: парні одиночки, клас PR1, фінал 12:15 . Плавання. Андрій Драпкін, Данило Семеникін: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація

. Плавання. Андрій Драпкін, Данило Семеникін: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація 12:25. Плавання. Анна Гонтар: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація

Плавання. Анна Гонтар: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація 12:30 . Академічне веслування. Роман Полянський: парні одиночки, клас PR1, фінал

. Академічне веслування. Роман Полянський: парні одиночки, клас PR1, фінал 12:30 . Кульова стрільба. Віталій Плакущий, Василь Ковальчук: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, кваліфікація

. Кульова стрільба. Віталій Плакущий, Василь Ковальчук: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, кваліфікація 12:50 . Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст, парні двійки, клас PR2, фінал

. Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст, парні двійки, клас PR2, фінал 12:55. Боча. Артем Колінько: клас BC4, півфінал

Боча. Артем Колінько: клас BC4, півфінал 13:10 . Академічне веслування. Дар'я Котик, Станіслав Самолюк: мікст, парні двійки, клас PR3, фінал

. Академічне веслування. Дар'я Котик, Станіслав Самолюк: мікст, парні двійки, клас PR3, фінал 13:35 . Тріатлон. Аліса Колпакчи: клас PTS5, фінал

. Тріатлон. Аліса Колпакчи: клас PTS5, фінал 14:00 . Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, фінал

. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, фінал 16:00 . Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, фінал

. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, фінал 18:00 . Боча. Чоловіки: клас BC4, бронзовий матч

. Боча. Чоловіки: клас BC4, бронзовий матч 18:30 . Голбол. Китай — Україна

. Голбол. Китай — Україна 18:30 . Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB6, фінал

. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB6, фінал 18:37 . Плавання. Вероніка Коржова: 100 м, брас, клас SB6, фінал

. Плавання. Вероніка Коржова: 100 м, брас, клас SB6, фінал 18:44. Плавання. Чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S10, фінал

Плавання. Чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S10, фінал 19:00 . Волейбол. Україна — Німеччина: груповий етап

. Волейбол. Україна — Німеччина: груповий етап 19:31 . Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S11, фінал

. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S11, фінал 19:38 . Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S11, фінал

. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S11, фінал 20:00 . Легка атлетика. Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник: штовхання ядра, клас F20, фінал

. Легка атлетика. Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник: штовхання ядра, клас F20, фінал 20:10 . Плавання. Жінки: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, фінал

. Плавання. Жінки: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, фінал 20:47 . Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB5, фінал

. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB5, фінал 20:55. Плавання. Жінки: 100 м, брас, клас SB5, фінал

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