Розклад виступів українців на Паралімпійських іграх-2024 1 вересня

Паралімпійські ігри-2024 — розклад виступів українців у четвертий день змагань
Сьогодні, 1 вересня, проходить четвертий змагальний день Паралімпійських ігор-2024. 46 українських спортсменів змагатимуться за нагороди.
Про це пише Суспільне спорт.
Розклад виступів українців 1 вересня
Виступи українців на Паралімпіаді можна подивитись на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Сьогодні визначаться 63 чемпіонів, серед них за медалі боротимуться й українці. Розпочне змагальний день бадмінтоністка Оксана Козина, яка пройшла до чвертьфіналу змагань.
Останніми виступлять українці у фіналах у плаванні та легкій атлетиці.
Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024 1 вересня:
- 09:30. Бадмінтон. Оксана Козина: клас SL3, чвертьфінал
- 10:30. Плавання. Андрій Трусов, Євгеній Богодайко: 100 м, брас, клас SB6, кваліфікація
- 10:30. Кульова стрільба. Ірина Щетнік: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, кваліфікація
- 10:38. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація
- 11:00. Легка атлетика. Оксана Зубковська: стрибки у довжину, клас T12, фінал
- 11:15. Плавання. Данило Чуфаров, Михайло Сербін: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація
- 11:25. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація
- 11:47. Плавання. Марина Вербова: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, кваліфікація
- 12:10. Академічне веслування. Анна Шеремет: парні одиночки, клас PR1, фінал
- 12:15. Плавання. Андрій Драпкін, Данило Семеникін: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація
- 12:25. Плавання. Анна Гонтар: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація
- 12:30. Академічне веслування. Роман Полянський: парні одиночки, клас PR1, фінал
- 12:30. Кульова стрільба. Віталій Плакущий, Василь Ковальчук: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, кваліфікація
- 12:50. Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст, парні двійки, клас PR2, фінал
- 12:55. Боча. Артем Колінько: клас BC4, півфінал
- 13:10. Академічне веслування. Дар'я Котик, Станіслав Самолюк: мікст, парні двійки, клас PR3, фінал
- 13:35. Тріатлон. Аліса Колпакчи: клас PTS5, фінал
- 14:00. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, фінал
- 16:00. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, фінал
- 18:00. Боча. Чоловіки: клас BC4, бронзовий матч
- 18:30. Голбол. Китай — Україна
- 18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB6, фінал
- 18:37. Плавання. Вероніка Коржова: 100 м, брас, клас SB6, фінал
- 18:44. Плавання. Чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S10, фінал
- 19:00. Волейбол. Україна — Німеччина: груповий етап
- 19:31. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S11, фінал
- 19:38. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S11, фінал
- 20:00. Легка атлетика. Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник: штовхання ядра, клас F20, фінал
- 20:10. Плавання. Жінки: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, фінал
- 20:47. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB5, фінал
- 20:55. Плавання. Жінки: 100 м, брас, клас SB5, фінал
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