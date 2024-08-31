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Україна має першу медаль Паралімпіади у велотреку

31 серпня 2024 21:26
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Єгор Дементьєв завоював срібло на Паралімпіаді-2024 у велотреку
Єгор Дементьєв. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Паралімпійських іграх у Парижі стартували змагання з велотреку. У них взяв участь український велогонщик Єгор Дементьєв.

Українець виборов срібну медаль, передає портал Новини.LIVE.

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Єгор Дементьєв. Фото: Reuters

Перша українська медаль у велотреку

Дементьєв став другим в індивідуальній гонці переслідуванні на дистанції 4000 метрів у класі C5.

Зазначимо, що 37-річний українець виступив на своїх четвертих Паралімпійських іграх-2024.

Раніше він вигравав дві золоті медалі в Лондоні-2012, одну золоту нагороду в Ріо-2016.

У фіналі Парижу-2024 Дементьєв поступився світовому рекордсмену з Франції Доріану Фулону, але випередив американця Елуана Гардона, який фінішував третім.

Раніше представник Донецької області тричі вигравав чемпіонат світу.

Паралімпійські ігри відбуваються в Парижі з 28 серпня до 8 вересня.

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