Егор Дементьев завоевал серебро на Паралимпиаде-2024 в велотреке

У Украины есть первая медаль Паралимпиады в велотреке
На Паралимпийских играх в Париже стартовали соревнования по велотреку. В них принял участие украинский велогонщик Егор Дементьев.
Украинец завоевал серебряную медаль, передает портал Новини.LIVE.
Первая украинская медаль в велотреке
Дементьев стал вторым в индивидуальной гонке преследования на дистанции 4000 метров в классе C5.
Отметим, что 37-летний украинский выступил на своих четвертых Паралимпийских играх-2024.
Ранее он выигрывал две золотые медали в Лондоне-2012, одну золотую награду в Рио-2016.
В финале Парижа-2024 Дементьев уступил мировому рекордсмену из Франции Дориану Фулону, но опередил финишировавшего третьим американца Элуана Гардона.
Ранее представитель Донецкой области трижды выигрывал чемпионат мира.
Паралимпийские игры проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября.
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