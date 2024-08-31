Егор Дементьев завоевал серебро на Паралимпиаде-2024 в велотреке

Егор Дементьев. Фото: Reuters

На Паралимпийских играх в Париже стартовали соревнования по велотреку. В них принял участие украинский велогонщик Егор Дементьев.

Украинец завоевал серебряную медаль, передает портал Новини.LIVE.

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Егор Дементьев. Фото: Reuters

Первая украинская медаль в велотреке

Дементьев стал вторым в индивидуальной гонке преследования на дистанции 4000 метров в классе C5.

Отметим, что 37-летний украинский выступил на своих четвертых Паралимпийских играх-2024.

Ранее он выигрывал две золотые медали в Лондоне-2012, одну золотую награду в Рио-2016.

В финале Парижа-2024 Дементьев уступил мировому рекордсмену из Франции Дориану Фулону, но опередил финишировавшего третьим американца Элуана Гардона.

Ранее представитель Донецкой области трижды выигрывал чемпионат мира.

Паралимпийские игры проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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