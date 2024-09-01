Расписание выступлений украинцев на Паралимпийских играх-2024 1 сентября

Паралимпийские игры-2024 — расписание выступлений украинцев в четвертый день соревнований
Сегодня, 1 сентября, проходит четвертый соревновательный день Паралимпийских игр-2024. 46 украинских спортсменов сразятся за награды.
Об этом пишет Суспільне спорт.
Расписание выступлений украинцев 1 сентября
Выступления украинцев на Паралимпиаде можно посмотреть на телеканале и сайте Суспільне спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Сегодня определятся 63 чемпиона, среди них за медали будут бороться и украинцы. Начнет соревновательный день бадминтонистка Оксана Козина, прошедшая в четвертьфинал соревнований.
Последними выступят украинцы в финалах по плаванию и легкой атлетике.
Расписание выступлений украинцев на Паралимпиаде-2024 1 сентября:
- 09:30. Бадминтон. Оксана Козина: класс SL3, четвертьфинал
- 10:30. Плавание. Андрей Трусов, Евгений Богодайко: 100 м, брасс, класс SB6, квалификация
- 10:30. Пулевая стрельба. Ирина Щетник: микст, пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH1, квалификация
- 10:38. Плавание. Игорь Нимченко: 100 м, свободный стиль, класс S10, квалификация
- 11:00. Легкая атлетика. Оксана Зубковская: прыжки в длину, класс T12, финал
- 11:15. Плавание. Даниил Чуфаров, Михаил Сербин: 100 м, спина, класс S11, квалификация
- 11:25. Плавание. Екатерина Ткачук, Марина Поддубная: 100 м, спина, класс S11, квалификация
- 11:47. Плавание. Марина Вербовая: 150 м, комплексный стиль, класс SM4, квалификация
- 12:10. Академическая гребля. Анна Шеремет: парные одиночки, класс PR1, финал
- 12:15. Плавание. Андрей Дракин, Даниил Семеникин: 100 м, брасс, класс SB5, квалификация
- 12:25. Плавание. Анна Гонтарь: 100 м, брасс, класс SB5, квалификация
- 12:30. Академическая гребля. Роман Полянский: парные одиночки, класс PR1, финал
- 12:30. Пулевая стрельба. Виталий Плакущий, Василий Ковальчук: микст, пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH2, квалификация
- 12:50. Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст, парные двойки, класс PR2, финал
- 12:55. Бочо. Артем Колинько: класс BC4, полуфинал
- 13:10. Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст, парные двойки, класс PR3, финал
- 13:35. Триатлон. Алиса Колпакчи: класс PTS5, финал
- 14:00. Пулевая стрельба. Микст: пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH1, финал
- 16:00. Пулевая стрельба. Микст: пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH2, финал
- 18:00. Бочо. Мужчины: класс BC4, бронзовый матч
- 18:30. Голбол. Китай — Украина
- 18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB6, финал
- 18:37. Плавание. Вероника Коржова: 100 м, брасс, класс SB6, финал
- 18:44. Плавание. Мужчины: 100 м, свободный стиль, класс S10, финал
- 19:00. Волейбол. Украина — Германия: групповой этап
- 19:31. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S11, финал
- 19:38. Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S11, финал
- 20:00. Легкая атлетика. Виктория Шпачинская, Светлана Пивень, Анастасия Мысник: толкание ядра, класс F20, финал
- 20:10. Плавание. Женщины: 150 м, комплексный стиль, класс SM4, финал
- 20:47. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB5, финал
- 20:55. Плавание. Женщины: 100 м, брасс, класс SB5, финал
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