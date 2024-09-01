Расписание выступлений украинцев на Паралимпийских играх-2024 1 сентября

Призеры Паралимпиады по плаванию. Фото: Reuters

Сегодня, 1 сентября, проходит четвертый соревновательный день Паралимпийских игр-2024. 46 украинских спортсменов сразятся за награды.

Об этом пишет Суспільне спорт.

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Расписание выступлений украинцев 1 сентября

Выступления украинцев на Паралимпиаде можно посмотреть на телеканале и сайте Суспільне спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Паралимпийские чемпионы по настольному теннису. Фото: Reuters

Сегодня определятся 63 чемпиона, среди них за медали будут бороться и украинцы. Начнет соревновательный день бадминтонистка Оксана Козина, прошедшая в четвертьфинал соревнований.

Последними выступят украинцы в финалах по плаванию и легкой атлетике.

Расписание выступлений украинцев на Паралимпиаде-2024 1 сентября:

09:30 . Бадминтон. Оксана Козина: класс SL3, четвертьфинал

. Бадминтон. Оксана Козина: класс SL3, четвертьфинал 10:30 . Плавание. Андрей Трусов, Евгений Богодайко: 100 м, брасс, класс SB6, квалификация

. Плавание. Андрей Трусов, Евгений Богодайко: 100 м, брасс, класс SB6, квалификация 10:30. Пулевая стрельба. Ирина Щетник: микст, пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH1, квалификация

Пулевая стрельба. Ирина Щетник: микст, пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH1, квалификация 10:38 . Плавание. Игорь Нимченко: 100 м, свободный стиль, класс S10, квалификация

. Плавание. Игорь Нимченко: 100 м, свободный стиль, класс S10, квалификация 11:00. Легкая атлетика. Оксана Зубковская: прыжки в длину, класс T12, финал

Легкая атлетика. Оксана Зубковская: прыжки в длину, класс T12, финал 11:15 . Плавание. Даниил Чуфаров, Михаил Сербин: 100 м, спина, класс S11, квалификация

. Плавание. Даниил Чуфаров, Михаил Сербин: 100 м, спина, класс S11, квалификация 11:25 . Плавание. Екатерина Ткачук, Марина Поддубная: 100 м, спина, класс S11, квалификация

. Плавание. Екатерина Ткачук, Марина Поддубная: 100 м, спина, класс S11, квалификация 11:47 . Плавание. Марина Вербовая: 150 м, комплексный стиль, класс SM4, квалификация

. Плавание. Марина Вербовая: 150 м, комплексный стиль, класс SM4, квалификация 12:10 . Академическая гребля. Анна Шеремет: парные одиночки, класс PR1, финал

. Академическая гребля. Анна Шеремет: парные одиночки, класс PR1, финал 12:15 . Плавание. Андрей Дракин, Даниил Семеникин: 100 м, брасс, класс SB5, квалификация

. Плавание. Андрей Дракин, Даниил Семеникин: 100 м, брасс, класс SB5, квалификация 12:25. Плавание. Анна Гонтарь: 100 м, брасс, класс SB5, квалификация

Плавание. Анна Гонтарь: 100 м, брасс, класс SB5, квалификация 12:30 . Академическая гребля. Роман Полянский: парные одиночки, класс PR1, финал

. Академическая гребля. Роман Полянский: парные одиночки, класс PR1, финал 12:30 . Пулевая стрельба. Виталий Плакущий, Василий Ковальчук: микст, пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH2, квалификация

. Пулевая стрельба. Виталий Плакущий, Василий Ковальчук: микст, пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH2, квалификация 12:50 . Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст, парные двойки, класс PR2, финал

. Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст, парные двойки, класс PR2, финал 12:55. Бочо. Артем Колинько: класс BC4, полуфинал

Бочо. Артем Колинько: класс BC4, полуфинал 13:10 . Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст, парные двойки, класс PR3, финал

. Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст, парные двойки, класс PR3, финал 13:35 . Триатлон. Алиса Колпакчи: класс PTS5, финал

. Триатлон. Алиса Колпакчи: класс PTS5, финал 14:00 . Пулевая стрельба. Микст: пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH1, финал

. Пулевая стрельба. Микст: пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH1, финал 16:00 . Пулевая стрельба. Микст: пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH2, финал

. Пулевая стрельба. Микст: пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH2, финал 18:00. Бочо. Мужчины: класс BC4, бронзовый матч

Бочо. Мужчины: класс BC4, бронзовый матч 18:30 . Голбол. Китай — Украина

. Голбол. Китай — Украина 18:30 . Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB6, финал

. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB6, финал 18:37 . Плавание. Вероника Коржова: 100 м, брасс, класс SB6, финал

. Плавание. Вероника Коржова: 100 м, брасс, класс SB6, финал 18:44. Плавание. Мужчины: 100 м, свободный стиль, класс S10, финал

Плавание. Мужчины: 100 м, свободный стиль, класс S10, финал 19:00. Волейбол. Украина — Германия: групповой этап

Волейбол. Украина — Германия: групповой этап 19:31. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S11, финал

Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S11, финал 19:38. Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S11, финал

Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S11, финал 20:00 . Легкая атлетика. Виктория Шпачинская, Светлана Пивень, Анастасия Мысник: толкание ядра, класс F20, финал

. Легкая атлетика. Виктория Шпачинская, Светлана Пивень, Анастасия Мысник: толкание ядра, класс F20, финал 20:10. Плавание. Женщины: 150 м, комплексный стиль, класс SM4, финал

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