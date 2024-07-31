Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Партизан-Динамо — відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів arrow

Партизан-Динамо — відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів

31 липня 2024 21:05
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Партизан - Динамо Київ: відео трансляція матчу Ліги чемпіонів
Олександр Пихальонок. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Белграді київське "Динамо" зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти місцевого "Партизана". Першу гру кияни виграли з рахунком 6:2.

На офіційному YouTube-каналі "Динамо" буде доступна відеотрансляція матчу із "Партизаном".

Читайте також:

Матч "Партизан" — "Динамо"

У матчі з "Партизаном" кияни майже вирішили завдання виходу до наступного раунду. Щоб не пройти "Динамо", потрібно поступитися в різниці в п'ять голів. Якщо це буде чотири голи, то белградці зможуть собі гарантувати лише додатковий час та серію пенальті.

У порівнянні з першим матчем головний тренер "Динамо" зробив три зміни. Олександр Піхальонок замінив Володимира Бражка в опорній зоні, Олександр Дубінчак вийшов замість Костянтина Вівчаренка на лівому фланзі захисту, і Назар Волошин замінив Владислава Кабаєва.

"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Пихальонок, Буяльський, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Волошин.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Бражко, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Кабаєв, Малюк, Діалло, Міхавко, Біловар.

Нагадаємо, Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі. 

Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця.

Світоліна поділилася планами щодо наступної Олімпіади. 

Розпочався п'ятий ігровий день Олімпіади-2024. Українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі у тенісі, гімнастиці та інших дисциплінах.

"Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

футбол Сербія Ліга чемпіонів Динамо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом