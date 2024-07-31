Партизан - Динамо Київ: відео трансляція матчу Ліги чемпіонів

Олександр Пихальонок. Фото: "Динамо"

У Белграді київське "Динамо" зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти місцевого "Партизана". Першу гру кияни виграли з рахунком 6:2.

На офіційному YouTube-каналі "Динамо" буде доступна відеотрансляція матчу із "Партизаном".

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У матчі з "Партизаном" кияни майже вирішили завдання виходу до наступного раунду. Щоб не пройти "Динамо", потрібно поступитися в різниці в п'ять голів. Якщо це буде чотири голи, то белградці зможуть собі гарантувати лише додатковий час та серію пенальті.

У порівнянні з першим матчем головний тренер "Динамо" зробив три зміни. Олександр Піхальонок замінив Володимира Бражка в опорній зоні, Олександр Дубінчак вийшов замість Костянтина Вівчаренка на лівому фланзі захисту, і Назар Волошин замінив Владислава Кабаєва.

"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Пихальонок, Буяльський, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Волошин.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Бражко, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Кабаєв, Малюк, Діалло, Міхавко, Біловар.

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