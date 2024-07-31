Партизан — Динамо Киев: видео трансляция матча Лиги чемпионов

Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"

В Белграде киевское "Динамо" сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного "Партизана". Первую игру киевляне выиграли со счетом 6:2.

На официальном YouTube-канале "Динамо" будет доступна видеотрансляция матча с "Партизаном".

Читайте также:

Матч "Партизан" — "Динамо"

В матче с "Партизаном" киевляне почти решили задачу выхода в следующий раунд. Чтобы не пройти "Динамо" нужно уступить в разнице в пять голов. Если это будет четыре гола, то белградцы смогут себе гарантировать лишь дополнительное время и серию пенальти.

В сравнении с первым матчем главный тренер "Динамо" сделал три изменения. Александр Пихаленок заменил Владимира Бражко в опорной зоне, Александр Дубинчак вышел вместо Константина Вивчаренко на левом фланге защиты, и Назар Волошин заменил Владислава Кабаева.

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак — Пихальонок, Буяльский, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Волошин.

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Бражко, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Кабаев, Малыш, Диалло, Михавко, Биловар.

Напомним, что Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

Свитолина поделилась планами на следующую Олимпиаду.

Начался пятый игровой день Олимпиады-2024. Украинские спортсмены продолжают борьбу за медали в теннисе, гимнастике и других дисциплинах.

"Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь.