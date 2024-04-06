Партнером Довбика та Циганкова цікавиться Реал, але той хоче в АПЛ

Коуту та Кукурелья. Фото: Reuters

Одноклубник Артема Довбика та Віктора Циганкова по "Жироні" бразилець Ян Коуту прокоментував зацікавленість до нього з боку "Реалу". Захисник більше хоче повернутись в "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, передає Новини.LIVE.

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Коуту задоволений, що ним зацікавився "Реал", однак у нього інша мрія — грати за "Ман Сіті", якому він й належить.

"Мене хоче підписати "Реал"? Ну, це був би варіант, якщо вони зацікавлені... Я не збираюся брехати! Але я гравець "Ман Сіті", у мене там контракт, і це моя мрія – грати за Сіті", — наводить слова гравця Фабріціо Романо.

👀🇧🇷 Yan Couto: “Real Madrid want me? Well, it would be an option if they are interested… I’m not going to lie!”.



“I’m a Man City player, I have a contract there and it’s my dream to play for City”, told Catalunya Radio. pic.twitter.com/Tkqf054uGh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2024

Успішні результати Коуту

Нагадаємо, 21-річний бразилець цього сезону виступає в оренді в "Жирони", але належить "Манчестер Сіті". Захисник вразив багатьох своєю грою, набравши 2+8 у 33 матчах.

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