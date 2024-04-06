Партнером Довбика и Цыганкова интересуется Реал, но тот хочет в АПЛ

Коута и Кукурелья. Фото: Reuters

Одноклубник Артема Довбика и Виктора Цыганкова по "Жироне" бразилец Ян Коуту прокомментировал интерес к нему со стороны "Реала". Защитник больше хочет вернуться в "Манчестер Сити".

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, передает Новини.LIVE.

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Коуту доволен, что им заинтересовался "Реал", однако у него другая мечта — играть за "Ман Сити", которому он и принадлежит.

"Меня хочет подписать "Реал"? Ну, это был бы вариант, если они заинтересованы... Я не собираюсь врать! Но я игрок "Ман Сити", у меня там контракт, и это моя мечта — играть за Сити", — приводит слова игрока Фабрицио Романо.

👀🇧🇷 Yan Couto: “Real Madrid want me? Well, it would be an option if they are interested... I'm not going to lie!”.



“Я имею Man City игрок, у меня есть контракт, и это мой ум для игры в городе”, то Catalunya Radio. pic.twitter.com/Tkqf054uGh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 5 апреля 2024

Успешные результаты Коута

Напомним, 21-летний бразилец этого сезона выступает в аренде у "Жироны", но принадлежит "Манчестер Сити". Защитник поразил многих своей игрой, набрав 2+8 в 33 матчах.

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