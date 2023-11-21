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Павелко залишиться у СІЗО — відбулося судове засідання у справі президента УАФ

21 листопада 2023 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Павелко залишиться у СІЗО — відбулося судове засідання у справі президента УАФ
Андрій Павелко у будівлі суду. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко залишиться у СІЗО як мінімум до середини лютого. Суд продовжив йому запобіжний захід.

Павелко залишається обвинуваченим у справі про корупцію в українському спорті, нагадує портал Новини.LIVE.

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Шевченківський районний суд Львова в середині червня призначив стосовно голови УАФ Андрія Павелка запобіжний захід у вигляді 60 діб утримання в СІЗО. Після того, як цей термін минув, футбольному функціонеру продовжили міру утримання під вартою на аналогічний період.

Андрій Павелко
Андрій Павелко до арешту. Скриншот YouTube

Павелко залишиться у СІЗО

У середині листопада суд вкотре прийняв рішення залишити президента УАФ під вартою. Термін залишився тим самим: два місяці. Це означає, що Андрій Павелко не вийде із СІЗО як мінімум до 18 січня.

Нещодавно прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальній справі, у якій фігурують Андрій Павелко та генсек УАФ Юрій Запісоцький. Їх підозрюють у розкраданні державних коштів. Йдеться про фінансування програми виготовлення штучних футбольних полів.

Найближчим часом може бути скликаний позачерговий Конгрес УАФ, де проведуть вибори нового голови організації.

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