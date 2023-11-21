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Павелко останется в СИЗО — состоялось судебное заседание по делу президента УАФ

21 ноября 2023 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Павелко останется в СИЗО — состоялось судебное заседание по делу президента УАФ
Андрей Павелко в здании суда. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко останется в СИЗО как минимум до середины февраля. Суд продлил ему меру пресечения.

Павелко остается обвиняемым по делу о коррупции в украинском спорта, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Шевченковский районный суд Львова в середине июня назначил в отношении главы УАФ Андрея Павелко меру пресечения в виде 60 суток содержания в СИЗО. После того как этот срок истек, футбольному функционеру продлили меру содержания под стражей на аналогичный период. 

Андрей Павелко
Андрей Павелко до ареста. Скриншот YouTube

Павелко останется в СИЗО

В середине ноября суд в очередной раз принял решение оставить президента УАФ под стражей. Срок остался прежним: два месяца. Это означает, что Андрей Павелко не выйдет из СИЗО как минимум до 18 января. 

Недавно прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном деле, в котором фигурируют Андрей Павелко и генсек УАФ Юрий Записоцкий. Их подозревают в хищении государственных средств. Речь идет о финансировании программы по изготовлению искусственных футбольных полей.

В ближайшее время может быть созван внеочередной Конгресс УАФ, на котором проведут выборы нового главы организации. 

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