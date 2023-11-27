Павелка збираються відправити у відставку — відома дата

Глава УАФ Андрій Павелко. Фото: УАФ

27 листопада Виконком Української асоціації футболу (УАФ) проводить засідання, яке наближає зміни на чолі керівництва організації. У разі прийняття необхідних рішень буде обрано іншого главу асоціації.

Про Виконком повідомила пресслужба УАФ.

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Відставка Павелка стає ближче

За інформацією УАФ, під час Виконкому УАФ, за зверненнями 32 членів асоціації, можуть затвердити дату, час та місце проведення позачергового Конгресу.

"На підставі звернень 32 членів УАФ та згідно зі статутом адміністрація Української асоціації футболу запропонувала членам виконкому провести позачерговий Конгрес УАФ 25 січня 2024 року в Будинку футболу (м. Київ) із наступним порядком денним:

Про обрання робочих органів позачергового XXVI Конгресу УАФ. Про визнання таким, що не відбувся, чергового звітно-виборного XXV Конгресу УАФ. Про обрання президента УАФ. Про затвердження кількісного складу членів Виконавчого комітету УАФ, перших віцепрезидентів УАФ, віцепрезидентів УАФ. Про обрання перших віцепрезидентів УАФ. Про обрання віцепрезидентів УАФ. Про обрання членів Виконавчого комітету УАФ. Про обрання Аудиторського органу УАФ. Про надання повноважень для державної реєстрації змін до відомостей про УАФ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Про обрання органів здійснення футбольного правосуддя УАФ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що УАФ вже повідомила ФІФА та УЄФА про звернення 32 членів щодо скликання позачергового Конгресу.

Очікується, що під час Конгресу буде звільнено главу УАФ Андрія Павелка, який наразі перебуває в слідчому ізоляторі. Його місце має зайняти легенда світового футболу Андрій Шевченко.

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