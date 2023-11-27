Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Павелко собираются отправить в отставку — известна дата arrow

Павелко собираются отправить в отставку — известна дата

27 ноября 2023 13:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Павелко собираются отправить в отставку — известна дата
Глава УАФ Андрей Павелко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

27 ноября Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) проводит заседание, приближающее изменения во главе руководства организации. В случае принятия необходимых решений будет избран другой глава ассоциации.

Об Исполкоме сообщила пресс-служба УАФ.

Читайте также:
УАФ
Исполком состоится в Доме футбола. Фото: УАФ

Отставка Павелко становится ближе

По информации УАФ, во время Исполкома УАФ по обращению 32 членов ассоциации могут утвердить дату, время и место проведения внеочередного Конгресса.

"На основании обращений 32 членов УАФ и согласно уставу администрация Украинской ассоциации футбола предложила членам исполкома провести внеочередной Конгресс УАФ 25 января 2024 года в Доме футбола (г. Киев) со следующей повесткой дня:

  1. Об избрании рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ.
  2. О признании несостоявшимся очередного отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ.
  3. Об избрании президента УАФ.
  4. Об утверждении количественного состава членов Исполнительного комитета УАФ, первых вице-президентов УАФ, вице-президентов УАФ.
  5. Об избрании первых вице-президентов УАФ.
  6. Об избрании вице-президентов УАФ.
  7. Об избрании членов Исполнительного комитета УАФ.
  8. Об избрании Аудиторского органа УАФ.
  9. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения об УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
  10. Об избрании органов осуществления футбольного правосудия УАФ", — говорится в сообщении.

УАФ уже сообщила ФИФА и УЕФА об обращении 32 членов о созыве внеочередного Конгресса.

Ожидается, что во время Конгресса будет уволен глава УАФ Андрей Павелко, который сейчас находится в следственном изоляторе. Его место должен занять легенда мирового футбола Андрей Шевченко.

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба.

Карьера Шапаренко оказалась под угрозой — врач назвал причину. 

"Шахтер" против "Антверпена" — где и когда смотреть матч ЛЧ. 

Известный европейский клуб хочет купить звезду УПЛ. 

"Эвертон" может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме