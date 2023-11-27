Павелко собираются отправить в отставку — известна дата
27 ноября Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) проводит заседание, приближающее изменения во главе руководства организации. В случае принятия необходимых решений будет избран другой глава ассоциации.
Об Исполкоме сообщила пресс-служба УАФ.
Отставка Павелко становится ближе
По информации УАФ, во время Исполкома УАФ по обращению 32 членов ассоциации могут утвердить дату, время и место проведения внеочередного Конгресса.
"На основании обращений 32 членов УАФ и согласно уставу администрация Украинской ассоциации футбола предложила членам исполкома провести внеочередной Конгресс УАФ 25 января 2024 года в Доме футбола (г. Киев) со следующей повесткой дня:
- Об избрании рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ.
- О признании несостоявшимся очередного отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ.
- Об избрании президента УАФ.
- Об утверждении количественного состава членов Исполнительного комитета УАФ, первых вице-президентов УАФ, вице-президентов УАФ.
- Об избрании первых вице-президентов УАФ.
- Об избрании вице-президентов УАФ.
- Об избрании членов Исполнительного комитета УАФ.
- Об избрании Аудиторского органа УАФ.
- О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения об УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
- Об избрании органов осуществления футбольного правосудия УАФ", — говорится в сообщении.
УАФ уже сообщила ФИФА и УЕФА об обращении 32 членов о созыве внеочередного Конгресса.
Ожидается, что во время Конгресса будет уволен глава УАФ Андрей Павелко, который сейчас находится в следственном изоляторе. Его место должен занять легенда мирового футбола Андрей Шевченко.
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