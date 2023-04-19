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Пенальті на Лосано був очевидний: Спаллетті пояснив виліт від "Мілана"

19 квітня 2023 07:18
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Пенальті на Лосано був очевидний — Спаллетті пояснив виліт від Мілана
Лучано Спаллетти незадоволений грою "Наполі". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Лучано Спаллетті поскаржився на реалізацію та везіння суперника. Наставник вважає, що "Наполі" заробив пенальті у першому таймі гри Ліги чемпіонів із "Міланом", а у гостей вийшло забити після рідкої атаки.

Про це тренер неаполітанців заявив, коментуючи результат матчу-відповіді чвертьфіналу, передають Новини.LIVE.

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Претензії Спаллетті

У першому таймі форвард "россонері" Рафаел Леау підкотився в ноги Ірвінгу Лосано у своєму штрафному майданчику. Арбітр Шимон Марчиняк не призначав 11-метровий удар.

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен  увесь у грі. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

"Вітання "Мілану". І "Наполі" також — ми провели відмінну Лігу чемпіонів. Сьогодні ми заплатили за певну недосвідченість.

"Мілан" не забив пенальті, але його можна було уникнути. І гола "Мілана" можна було уникнути, бо ми грали збалансовано, повністю володіли м'ячем. "Мілан" забив після єдиного реального заходу до штрафного майданчика, ми не змогли зробити те саме.

Пенальті на Лосано був очевидним. У нього вивернувся гомілкостоп, це дуже добре видно на повторах. Йому чітко пробили в ногу, це явний пенальті, який неможливо пропустити. Це не контакт, це удар, інакше гомілкостоп так не вивернеться. А потім люди кажуть, що ми скаржимося", – заявив Спаллетті.

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