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Пенальти на Лосано был очевиден: Спаллетти объяснил вылет от "Милана"

19 апреля 2023 07:18
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Пенальти на Лосано был очевиден — Спаллетти объяснил вылет от Милана
Лучано Спаллетти недоволен игрой "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Лучано Спаллетти пожаловался на реализацию и везение соперника. Наставник считает, что "Наполи" заработал пенальти в первом тайме игры Лиги чемпионов с "Миланом", а у гостей получилось забить после редкой атаки.

Об этом тренер неаполитанцев заявил, комментируя результат ответного матча четвертьфинала, передают Новости.LIVE.

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Претензии Спаллетти

В первом тайме форвард "Россонери" Рафаэл Леау подкатился в ноги Ирвинга Лосано в своей штрафной. Арбитр Шимон Марчиняк не назначал 11-метровый удар.

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен весь в игре. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

"Поздравление "Милана". И "Наполи" тоже — мы провели отличную Лигу чемпионов. Сегодня мы заплатили за определенную неопытность.

"Милан" не забил пенальти, но его можно было избежать. И гола "Милана" можно было избежать, потому что мы играли сбалансировано, полностью владели мячом. "Милан" забил после единственного реального момента в штрафной, мы не смогли сделать то же самое.

Пенальти в Лосано был очевидным. У него вывернулся голеностоп, это очень хорошо видно на повторах. Ему четко пробили в ногу, это явный пенальти, который невозможно пропустить. Это не контакт, это удар, иначе голеностоп так не вывернется. А потом люди говорят, что мы жалуемся", — заявил Спаллетти.

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