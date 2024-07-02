Пепе встановив новий віковий рекорд на Євро-2024

Пепе встановив новий рекорд та ледь не став антигероєм матчу
Збірні Португалії та Словаччини зустрілись у поєдинку 1/8 фіналу у Чемпіонаті Європи-2024. На цьому етапі Португалія здолала супротивника у серії післяматчевих пенальті та забезпечила собі місце у чвертьфіналі.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Пепе встановив новий віковий рекорд
У складі португальської збірної виступив захисник Пепе, який встановив віковий рекорд плей-оф чемпіонатів Європи та світу. Він зіграв на турнірі у віці 41 року і 126 днів.
Відомо, що він перевершив попередній рекорд, встановлений голкіпером Англії Пітером Шилтоном, який зіграв у плей-оф ЧС-1990 у віці 40 років і 292 днів.
У додатковий час Пепе мав змогу "відзначитись" неймовірною помилкою у захисті, яка призвела б до пропущеного голу, проте Кошта підстрахував захисника та врятував свою команду від поразки.
Збірна Португалії зустрінеться у чвертьфіналі з Францією. Матч пройде 5 липня.
Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".
Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця.
У "Шахтарі" назвали гравців, які поїдуть на Олімпіаду-2024.
Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився португалець.
Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024.
Читайте Новини.LIVE!