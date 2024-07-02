Пепе встановив новий віковий рекорд на Євро-2024

Захисник Португалії Пепе. Фото: Reuters

Збірні Португалії та Словаччини зустрілись у поєдинку 1/8 фіналу у Чемпіонаті Європи-2024. На цьому етапі Португалія здолала супротивника у серії післяматчевих пенальті та забезпечила собі місце у чвертьфіналі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Пепе встановив новий віковий рекорд

У складі португальської збірної виступив захисник Пепе, який встановив віковий рекорд плей-оф чемпіонатів Європи та світу. Він зіграв на турнірі у віці 41 року і 126 днів.

Відомо, що він перевершив попередній рекорд, встановлений голкіпером Англії Пітером Шилтоном, який зіграв у плей-оф ЧС-1990 у віці 40 років і 292 днів.

Пепе та Роналду після матчі. Фото: Reuters

У додатковий час Пепе мав змогу "відзначитись" неймовірною помилкою у захисті, яка призвела б до пропущеного голу, проте Кошта підстрахував захисника та врятував свою команду від поразки.

Збірна Португалії зустрінеться у чвертьфіналі з Францією. Матч пройде 5 липня.

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