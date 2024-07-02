Пепе установил новый возрастной рекорд на Евро-2024

Защитник Португалии Пепе. Фото: Reuters

Сборные Португалии и Словакии встретились в поединке 1/8 финала Чемпионата Европы-2024. На этом этапе Португалия одолела противника в серии после матчевых пенальти и обеспечила себе место в четвертьфинале.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Пепе установил новый возрастной рекорд

В составе португальской сборной выступил защитник Пепе, установивший возрастной рекорд плей-офф чемпионатов Европы и мира. Он сыграл на турнире в возрасте 41 года и 126 дней.

Известно, что он превзошел предыдущий рекорд, установленный голкипером Англии Питером Шилтоном, сыгравшим в плей-офф ЧМ-1990 в возрасте 40 лет и 292 дней.

Пепе и Роналду после матча. Фото: Reuters

В дополнительное время Пепе мог "отличиться" невероятной ошибкой в защите, которая привела бы к пропущенному голу, однако Кошта подстраховал защитника и спас свою команду от поражения.

Сборная Португалии встретится в четвертьфинале с Францией. Матч пройдет 5 июля.

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