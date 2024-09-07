Хто з українських спортсменів виборов срібні та бронзову медалі на Паралімпіаді-2024 увечері 6 вересня

Денис Остапченко. REUTERS/Andrew Couldridge

Увечері дев'ятого дня змагань на Паралімпіаді-2024 Україна поповнила скарбничку своїх досягнень трьома медалями. Українським спортсменам-паралімпійцям вдалося вибороти дві срібні та одну бронзову медалі.

Про це в п'ятницю, 6 вересня, повідомило Суспільне Спорт.

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Олена Федота-Ісаєва стала бронзовою призеркою Паралімпіади-2024 у фехтуванні на шпагах. У матчі за медаль вона перемогла представницю Гонконгу з рахунком 15:6. Це друга медаль України на Паралімпіаді-2024 у фехтуванні: обидві на рахунку Федоти-Ісаєвої.

Срібними призерами Паралімпіади-2024 стали плавці Денис Остапченко та Данило Чуфаров. Остапченко фінішував другим на дистанції 50 метрів вільним стилем (клас S3). Для нього це вже третя медаль на цьогорічних Паралімпійських іграх. Чуфаров став другим у плаванні на 100-метрівці батерфляєм (клас S11). Медаль для України на Паралімпіаді-2024 він завойовує вже вчетверте.

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