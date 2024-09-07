Кто из украинских спортсменов завоевал серебряные и бронзовую медали на Паралимпиаде-2024 вечером 6 сентября

Денис Остапченко. REUTERS/Andrew Couldridge

Вечером девятого дня соревнований на Паралимпиаде-2024 Украина пополнила копилку своих достижений тремя медалями. Украинским спортсменам-паралимпийцам удалось завоевать две серебряные и одну бронзовую медали.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило Суспільне Спорт.

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Елена Федота-Исаева стала бронзовым призером Паралимпиады-2024 в фехтовании на шпагах. В матче за медаль она победила представительницу Гонконга со счетом 15:6. Это вторая медаль Украины на Паралимпиаде-2024 в фехтовании: обе на счету Федоты-Исаевой.

Серебряными призерами Паралимпиады-2024 стали пловцы Денис Остапченко и Даниил Чуфаров. Остапченко финишировал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем (класс S3). Для него это уже третья медаль на Паралимпийских играх этого года. Чуфаров стал вторым в плавании на 100-метровке баттерфляем (класс S11). Медаль для Украины на Паралимпиаде-2024 он завоевывает уже в четвертый раз.

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