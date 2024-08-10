Медальний залік Олімпіади-2024 за п'ятницю, 9 серпня — підсумки змагань

Срібні медалістки Анастасія Рибачок та Людмила Лузан. Фото: AP/Ebrahim Noroozi

У Парижі в п'ятницю, 9 серпня, завершився чотирнадцятий день Олімпійських ігор-2024. Україна здобула ще одну срібну медаль. Цю нагороду вибороли у веслуванні в каное-двійці на дистанції 500 метрів Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Хто здобув медалі:

Плавання (чоловіки, відкрита вода, 10 км): 1. Кріштоф Рашовскі (Угорщина), 2. Олівер Клемет (Німеччина), 3. Девід Бетлехем (Угорщина);

Настільний теніс (чоловіки, парний турнір) 1. Китай, 2. Швеція, 3. Франція;

Вітрильний спорт (чоловіки, Kite): 1. Валентін Бонтус (Австрія), 2. Тоні Водішек (Словенія), 3. Максіміліан Медер (Сінгапур);

Скелелазіння (чоловіки, двоборство): 1. Тобі Робертс (Велика Британія), 2. Сорато Анраку (Японія), 3. Якоб Шуберт (Австрія);

Веслування на байдарках і каное (жінки, каное-двійки, 500 м): 1. Китай, 2. Україна, 3. Канада;

Веслування на байдарках і каное (жінки, байдарка-четвірка, 500 м): 1. Нова Зеландія, 2. Угорщина, 3. Німеччина, Угорщина;

Веслування на байдарках і каное (чоловіки, байдарка-двійка, 500 м): 1. Німеччина, 2. Угорщина, 3. Австралія;

Веслування на байдарках і каное (чоловіки, каное-одиночка, 1000 м): 1. Мартін Фукса (Чехія), 2. Ісакьяс Кейрош (Бразилія), 3. Сергій Тарновський (Молдова);

Хокей на траві (жінки): 1. Нідерланди, 2. Китай, 3. Аргентина;

Художня гімнастика (жінки, особисте багатоборство): 1. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина), 2. Боряна Калейн (Болгарія), 3. Софія Раффаелі (Італія);

Стрибки у воду (жінки, 3-метровий трамплін, одиночний турнір): 1. Чень Ївень (Китай), 2. Меддісон Кіні (Австралія), 3. Чан Яні (Китай);

Важка атлетика (чоловіки, 89 кг): 1. Карлос Насар (Болгарія), 2. Єлісон Лопес (Колумбія), 3. Антоніно Піццолато (Італія);

Футбол (чоловіки): 1. Іспанія, 2. Франція, 3. Марокко;

Велоспорт (жінки, трек, медісон): 1. Італія, 2. Велика Британія, 3. Нідерланди;

Боротьба (чоловіки, вільна боротьба, 57 кг): 1. Рей Ігучі (Японія), 2. Спенсер Річард Лі (США), 3. Аман Аман (Індія), Гуломйон Абдуллаєв (Узбекистан);

Боротьба (чоловіки, вільна боротьба, 86 кг): 1. Магомед Рамазанов (Болгарія), 2. Хассан Ядзані (Іран), 3. Аарон Брукс (США), Даурен Куруглієв (Греція);

Боротьба (жінки, вільна боротьба, 57 кг): 1. Цугумі Сакураі (Японія), 2. Анастасія Нічіта (Молдова), 3. Гелен Маруліс (США), Кексін Хонг (Китай);

Легка атлетика (жінки, естафета 4х100 м): 1. США, 2. Велика Британія, 3. Німеччина;

Важка атлетика (жінки, 71 кг): 1. Олівія Рівз (США), 2. Марі Санчес (Колумбія), 3. Енджі Паласіос (Еквадор);

Легка атлетика (жінки, штовхання ядра): 1. Ємізі Огунлеє (Німеччина), 2. Медісон-Лі Віше (Нова Зеландія), 3. Сун Цзяюань (Китай);

Велоспорт (чоловіки, трек, спринт): 1. Гаррі Лаврейсен (Нідерланди), 2. Меттью Річардсон (Австралія), 3. Джек Карлін (Велика Британія);

Легка атлетика (чоловіки, естафета 4х100 м): 1. Канада, 2. Південна Африка, 3. Велика Британія;

Легка атлетика (жінки, 400 м): 1. Марілейді Пауліньйо (Домінікана), 2. Сальва Насер (Бахрейн), 3. Наталья Качмарек (Польща);

Легка атлетика (чоловіки, потрійний стрибок): 1. Хордан Діас (Іспанія), 2. Педро Пічардо (Португалія), 3. Енді Діас Ернандес (Італія);

Тхеквондо (жінки, 67 кг): 1. Вівіана Мартон (Угорщина), 2. Александра Перішич (Сербія), 3. Крістіна Текут (США), Сара Чаарі (Бельгія);

Легка атлетика (жінки, семиборство): 1. Нафіссату Тіам (Бельгія), 2. Катаріна Джонсон-Томпсон (Велика Британія), 3. Ноор Відтс (Бельгія);

Тхеквондо (чоловіки, 80 кг): 1. Фірас Катуссі (Туніс), 2. Мерхан Баркхордарі (Іран), 3. Сімоне Алессіо (Італія), Еді Хрніч (Данія);

Легка атлетика (жінки, 10000 м): 1. Беатріс Чебет (Кенія), 2. Надія Батоклетті (Італія), 3. Сіфан Хассан (Нідерланди);

Пляжний волейбол (жінки): 1. Бразилія, 2. Канада, 3. Швейцарія;

Брейкінг (жінки): 1. Ami (Японія), 2. Nicka (Литва), 3. 671 (Китай);

Бокс (чоловіки, 71 кг): 1. Асадхуджа Муйдінхуджаєв (Узбекистан), 2. Маркос Альварес (Мексика), 3. Омарі Джонс (США), Льюїс Річардсон (Велика Британія);

Легка атлетика (чоловіки, 400 м з/б): 1. Рей Бенджамін (США), 2. Карстен Варгольм (Норвегія), 3. Алісон дос Сантос (Бразилія);

Бокс (жінки, 50 кг): 1. Ю Ву (Китай), 2. Бусеназ Чакироглу (Туреччина), 3. Назим Кизайбай (Казахстан), Аіра Віллегас (Філіппіни);

Бокс (чоловіки, 92 кг): 1. Лазізбек Муллажонов (Узбекистан), 2. Лорен Альфонсо (Азербайджан), 3. Еммануель Реєс (Іспанія), Давлат Болтаєв (Таджикистан);

Бокс (жінки, 66 кг): 1. Іман Халіф (Алжир), 2. Лю Ян (Китай), 3. Джанджаем Суваннапхенг (Таїланд), Чень Няньчінь (Китайський Тайбей).

Медальний залік продовжують очолювати США. Також у десятці кращих Китай, Австраліія, Японія, Велика Британія, Франція, Республіка Корея, Нідерланди, Німеччина та Італія.

Десятка країн, які очолюють медальний залік Олімпіади-2024. Скриншот olympics.com

Україна наразі посідає в заліку 18 місце. У нашої країни 11 медалей: три золоті та по чотири срібних і бронзових.

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