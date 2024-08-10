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Победы спортсменов 14-го дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

10 августа 2024 01:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Медальный зачет Олимпиады-2024 за пятницу, 9 августа — итоги соревнований
Серебряные медалистки Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан. Фото: AP/Ebrahim Noroozi
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Париже в пятницу, 9 августа, завершился четырнадцатый день Олимпийских игр-2024. Украина завоевала еще одну серебряную медаль. Эту награду завоевали в гребле в каноэ-двойке на дистанции 500 метров Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр

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Итоги 14-го дня соревнований в Париже 9 августа

Кто получил медали:

  • Плавание (мужчины, открытая вода, 10 км): 1. Криштоф Рашовски (Венгрия), 2. Оливер Клемет (Германия), 3. Дэвид Бетлехэм (Венгрия);
  • Настольный теннис (мужчины, парный турнир) 1. Китай, 2. Швеция, 3. Франция;
  • Парусный спорт (мужчины, Kite): 1. Валентин Бонтус (Австрия), 2. Тони Водишек (Словения), 3. Максимилиан Медер (Сингапур);
  • Скалолазание (мужчины, двоеборье): 1. Тоби Робертс (Великобритания), 2. Сорато Анраку (Япония), 3. Якоб Шуберт (Австрия);
  • Гребля на байдарках и каноэ (женщины, каноэ-двойки, 500 м): 1. Китай, 2. Украина, 3. Канада;
  • Гребля на байдарках и каноэ (женщины, байдарка-четверка, 500 м): 1. Новая Зеландия, 2. Венгрия, 3. Германия, Венгрия;
  • Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, байдарка-двойка, 500 м): 1. Германия, 2. Венгрия, 3. Австралия;
  • Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м): 1. Мартин Фукса (Чехия), 2. Исакьяс Кейрош (Бразилия), 3. Сергей Тарновский (Молдова);
  • Хоккей на траве (женщины): 1. Нидерланды; 2. Китай; 3. Аргентина;
  • Художественная гимнастика (женщины, личное многоборье): 1. Дарья Варфоломеев (Германия); 2. Боряна Калейн (Болгария); 3. София Раффаэли (Италия);
  • Прыжки в воду (женщины, 3-метровый трамплин, одиночный турнир): 1. Чэнь Евэнь (Китай), 2. Мэддисон Кини (Австралия), 3. Чан Яни (Китай);
  • Тяжелая атлетика (мужчины, 89 кг): 1. Карлос Насар (Болгария), 2. Елисон Лопес (Колумбия), 3. Антонино Пиццолато (Италия);
  • Футбол (мужчины): 1. Испания, 2. Франция, 3. Марокко;
  • Велоспорт (женщины, трек, медисон): 1. Италия, 2. Великобритания, 3. Нидерланды;
  • Борьба (мужчины, свободная борьба, 57 кг): 1. Рэй Игучи (Япония), 2. Спенсер Ричард Ли (США), 3. Аман Аман (Индия), Гуломон Абдуллаев (Узбекистан);
  • Борьба (мужчины, свободная борьба, 86 кг): 1. Магомед Рамазанов (Болгария), 2. Хассан Ядзани (Иран), 3. Аарон Брукс (США), Даурен Куруглиев (Греция);
  • Борьба (женщины, свободная борьба, 57 кг): 1. Цугуми Сакураи (Япония), 2. Анастасия Ничита (Молдова), 3. Гелен Марулис (США), Кексин Хонг (Китай);
  • Легкая атлетика (женщины, эстафета 4х100 м): 1. США, 2. Великобритания, 3. Германия;
  • Тяжелая атлетика (женщины, 71 кг): 1. Оливия Ривз (США), 2. Мари Санчес (Колумбия), 3. Энджи Паласиос (Эквадор);
  • Легкая атлетика (женщины, толкание ядра): 1. Эмизи Огунлее (Германия), 2. Мэдисон-Ли Више (Новая Зеландия), 3. Сун Цзяюань (Китай);
  • Велоспорт (мужчины, трек, спринт): 1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды), 2. Мэттью Ричардсон (Австралия), 3. Джек Карлин (Великобритания);
  • Легкая атлетика (мужчины, эстафета 4х100 м): 1. Канада, 2. Южная Африка, 3. Великобритания;
  • Легкая атлетика (женщины, 400 м): 1. Марилейди Паулиньо (Доминикана), 2. Сальва Насер (Бахрейн), 3. Наталья Качмарек (Польша);
  • Легкая атлетика (мужчины, тройной скачок): 1. Хордан Диас (Испания), 2. Педро Пичардо (Португалия), 3. Энди Диас Эрнандес (Италия);
  • Тхэквондо (женщины, 67 кг): 1. Вивиана Мартон (Венгрия), 2. Александра Перишич (Сербия), 3. Кристина Текут (США), Сара Чаари (Бельгия);
  • Легкая атлетика (женщины, семиборье): 1. Нафиссату Тиам (Бельгия), 2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания), 3. Ноор Виттс (Бельгия);
  • Тхэквондо (мужчины, 80 кг): 1. Фирас Катусси (Тунис), 2. Мерхан Баркхордари (Иран), 3. Симоне Алессио (Италия), Эдди Хрнич (Дания);
  • Легкая атлетика (женщины, 10000 м): 1. Беатрис Чебет (Кения); 2. Надежда Батоклетти (Италия); 3. Сифан Хассан (Нидерланды);
  • Пляжный волейбол (женщины): 1. Бразилия, 2. Канада, 3. Швейцария;
  • Брейкинг (женщины): 1. Ami (Япония), 2. Nicka (Литва), 3. 671 (Китай);
  • Бокс (мужчины, 71 кг): 1. Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан), 2. Маркос Альварес (Мексика), 3. Омари Джонс (США), Льюис Ричардсон (Великобритания);
  • Легкая атлетика (мужчины, 400 м ж/б): 1. Рэй Бенджамин (США), 2. Карстен Варгольм (Норвегия), 3. Алисон дос Сантос (Бразилия);
  • Бокс (женщины, 50 кг): 1. Ю Ву (Китай), 2. Бусеназ Чакироглу (Турция), 3. Назим Кизайбай (Казахстан), Аира Виллегас (Филиппины);
  • Бокс (мужчины, 92 кг): 1. Лазизбек Муллажонов (Узбекистан); 2. Лорен Альфонсо (Азербайджан); 3. Эммануэль Реес (Испания); Давлат Болтаев (Таджикистан);
  • Бокс (женщины, 66 кг): 1. Иман Халиф (Алжир), 2. Лю Ян (Китай), 3. Джанджаем Суваннапхенг (Таиланд), Чэнь Няньчинь (Китайский Тайбэй).

Медальный зачет продолжают возглавлять США. Также в десятке лучших Китай, Австралия, Япония, Великобритания, Франция, Республика Корея, Нидерланды, Германия и Италия.

Лидеры медального зачета Олимпиады-2024
Десятка стран, возглавляющих медальный зачет Олимпиады-2024. Скриншот olympics.com

Украина занимает в зачете 18 место. У нашей страны 11 медалей: три золотых и по четыре серебряных и бронзовых.

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