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Перерваний через теракт матч Бельгія — Швеція не дограватимуть

19 жовтня 2023 17:17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Перерваний через теракт матч Бельгія — Швеція не дограватимуть
На табло матчу Бельгія — Швеція рахунок 1:1. Фото: twitter.com/BelRedDevils
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЄФА ухвалили рішення щодо матчу відбору на чемпіонат Європи-2024 між Бельгією та Швецією. Матч за рахунку 1:1 був перерваний через теракт біля стадіону в Брюсселі.

Матч не дограватимуть, повідомили в УЄФА.

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Матч не дограють

Відповідно до повідомлення УЄФА, матч було перервано і не буде дограно. Результат першого тайму — 1:1 — буде остаточним.

Обидві команди отримають по одному очку в турнірну таблицю.

Після матчу у Бельгії буде 17 балів в групі F кваліфікації на чемпіонаті Європи-2024, а у Швеції — 7 очок.

Бельгія вже гарантувала місце на чемпіонаті Європи, а Швеція залишиться третьою без шансів пройти на турнір.

У групі F друге місце із 16 очками посідає Австрія, яка також гарантувала місце на Євро-2024.

Також повідомляється, що отримані у матчі жовті картки залишаються дійсними — єдине попередження отримав Маттіас Сванберг.

В УЄФА аргументували рішення тим, що догравання матчу наступного дня було неможливим. До того ж Бельгійська та Шведська асоціації футболу були згодні зафіксувати рахунок 1:1.

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