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Прерванный из-за теракта матч Бельгия — Швеция не будут доигрывать

19 октября 2023 17:17
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Агабекян Карен
редактор
Прерванный из-за теракта матч Бельгия — Швеция не будут доигрывать
На табло матча Бельгия — Швеция счет 1:1. Фото: twitter.com/BelRedDevils
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЕФА приняли решение по матчу отбора на чемпионат Европы-2024 между Бельгией и Швецией. Матч при счете 1:1 был прерван из-за теракта возле стадиона в Брюсселе.

Матч не будут доигрывать, сообщили в УЕФА.

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Матч не доиграют

Согласно с сообщением УЕФА, матч был прерван и не будет доигран. Результат первого тайма — 1:1 будет окончательным.

Обе команды получат по одному очку в турнирную таблицу.

После матча у Бельгии будет 17 баллов в группе F квалификации на чемпионате Европы, а у Швеции — 7 очков.

Бельгия уже гарантировала место на чемпионате Европы-2024, а Швеция так и останется третьей без шансов на проход на турнир.

В группе F второе место с 16 очками занимает Австрия, которая также гарантировала место на Евро-2024.

Также сообщается, что полученные в матче желтые карточки остаются действительными — единственное предупреждение получил Маттиас Сванберг.

В УЕФА аргументировали решение тем, что доигрывание матча на следующий день было невозможным. К тому же Бельгийская и Шведская ассоциации футбола были согласны зафиксировать счет 1:1.

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