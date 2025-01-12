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Перша українка вилетіла з Australian Open

12 січня 2025 12:38
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Стародубцева програла в першому раунді Australian Open — деталі
Українська тенісистка Юлія Стародубцева. Фото: instagram.com/ukrainian_tennis_federation
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В Австралії розпочався перший масштабний тенісний турнір року, який називається Australian Open. У ньому беруть участь відразу декілька українських тенісисток.

Українка Юлія Стародубцева була змушена припинити участь у турнірі вже у першому колі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вона поступилась у двох сетах представниці Канади Лейлі Фернандес. Таким чином, українське представництво на AO зменшилось.

Як зіграли Стародубцева та Фернандес

Юлія Стародубцева програвала у першому сеті 5:3, пізніше матч призупинили через дощ. Після поновлення поєдинку українка спробувала нав'язати боротьбу суперниці, але у підсумку програла сет 5:7. 

Другий сет не обійшовся без боротьби, але він також закінчився для Стародубцевої невдало. Фернандес перемогла 6:4 та переходить у наступне коло.

Нагадаємо, українка провела перший бій в октагоні після тривалої перерви.

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спорт Теніс Australian Open Юлія Стародубцева українські тенісисти

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14:43 Обшуки в столичних "мажорів" — поліція показала відео

14:30 Наказ про звільнення — чи має співробітник підписувати документ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:28 ЗСУ успішно вразили ще один командний пункт росіян на Донеччині

14:25 Коваленко спрогнозував розпад Росії у наступні 50 років

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