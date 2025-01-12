Стародубцева програла в першому раунді Australian Open — деталі

Перша українка вилетіла з Australian Open
В Австралії розпочався перший масштабний тенісний турнір року, який називається Australian Open. У ньому беруть участь відразу декілька українських тенісисток.
Українка Юлія Стародубцева була змушена припинити участь у турнірі вже у першому колі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Вона поступилась у двох сетах представниці Канади Лейлі Фернандес. Таким чином, українське представництво на AO зменшилось.
Sweet victory 💖@leylahfernandez moves into Round 2 with a 7-5, 6-4 win over Starodubtseva.#AO2025 pic.twitter.com/94pdtdGzEL— wta (@WTA) January 12, 2025
Як зіграли Стародубцева та Фернандес
Юлія Стародубцева програвала у першому сеті 5:3, пізніше матч призупинили через дощ. Після поновлення поєдинку українка спробувала нав'язати боротьбу суперниці, але у підсумку програла сет 5:7.
Другий сет не обійшовся без боротьби, але він також закінчився для Стародубцевої невдало. Фернандес перемогла 6:4 та переходить у наступне коло.
Нагадаємо, українка провела перший бій в октагоні після тривалої перерви.
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